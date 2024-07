Donauside 2024: „Milliarden“, „Ok.Danke.Tschüss“ und Co. spielen im Schlosshof

Bereits zum siebten Mal fand am Wochenende das Donauside-Festival im Ambiente des Dillinger Schlosshofs statt. Schon auf dem Weg zum Dillinger Schloss ist die Musik, die den Schlosshof am vergangenen Samstag bis spät in die Nacht erfüllt, nicht zu überhören. Das Lineup verspricht Musik zwischen Indie, Pop und Punk. Was macht für die Besucherinnen und Besucher den Reiz des Festivals aus?

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung einst von den „Killerpilzen“, einer Dillinger Band um die Musiker Fabian und Jo Halbig. Auch dieses Jahr gehören sie zu den Organisatoren des Festivals. Im Vordergrund des Donauside steht natürlich die Musik. Insgesamt treten in diesem Jahr acht Bands auf der Bühne im Schlosshof auf. Unter ihnen sind nicht nur lokale Musiker, wie die drei Acts von „Fliegende Haie“, „Josy“ und „Casi“. Auch deutschlandweit bekannte Musikgruppen wie „Milliarden“ aus Berlin oder „Ok.Danke.Tschüss“ wollen den Zuhörern bei sommerlich hitzigen Temperaturen noch ein bisschen mehr einheizen.

Drei Newcomer treten beim Donauside in Dillingen auf

Daneben erhalten in diesem Jahr drei Newcomer und damit unbekanntere Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit, das Donauside musikalisch mitzugestalten. Das Repertoire, mit dem sie die angereisten Musikfans den Abend über begeistern, reicht von Indie und Pop über Rock bis Punk. Zu dieser Musik wird am Samstag ausgiebig getanzt und mitgesungen, während die Bands zwischen einzelnen Songs mit dem Publikum interagieren. So fordert die Band „Fliegende Haie“ die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende ihres Auftritts, dem Namen des Festivals entsprechend, zu einer „Donau-La-Ola-Welle“ auf.

Die Mitglieder der Band „Ok.Danke.Tschüss“ wiederum füllen die Zeit zwischen einzelnen Songs mit persönlichen Anekdoten sowie mit Appellen und Aufforderungen an die Gesellschaft, für Frieden und Respekt und gegen Ausgrenzung und Gewalt einzutreten. Deutlich wird das auch in den teils politischen und gesellschaftskritischen Songs der Gruppe.

Flash Forward ist eine Pop-Punkband aus Nordrhein-Westfalen und auf vielen Festivals in ganz Deutschland unterwegs.

Manche Festivalbesucher kennen sich schon aus dem vergangenen Jahr

Viele Besucherinnen und Besucher kennen das Festival bereits länger. Pia Maier aus dem Allgäu wurde vor zwei Jahren erstmals auf das Festival aufmerksam. Ihr gefalle die Location im Schlosshof und der kleine, familiäre Rahmen des Donauside, berichtet sie. „Dadurch konnte ich in den letzten Jahren immer neue Leute kennenlernen, die ich auch dieses Jahr wiedersehe“, sagt sie begeistert. Ebenfalls von etwas weiter her angereist ist Melanie Steinke aus Berlin. Sie besucht das Festival zusammen mit Maier, da beide große Fans der Killerpilze seien.

Die Boote sind im Schlosshof gestrandet und bieten Platz für ein kurzes Päuschen und einen Ratsch.

Diese Begeisterung teilt auch Eva Hintermayr aus Dillingen. „Mein erstes Livekonzert waren die Killerpilze, also bin ich um das Donauside nicht herumgekommen“, sagt sie lachend. Die entspannte und lockere Atmosphäre sei für sie jedes Jahr aufs Neue ein Grund, das Festival zu besuchen. Sie freue sich außerdem, dass junge Musikerinnen und Musiker aus der Gegend durch das Donauside die Möglichkeit bekommen, auf der Bühne zu stehen: „So etwas sollte es viel öfter geben“, findet sie. Neben der Musik schafft der Schlosshof als Kulisse und die sommerlich-warmen Temperaturen die idealen Voraussetzungen für ausgelassene Feierstimmung. Während zu Beginn des Festivals am Nachmittag Besucherinnen und Besucher jeden Alters vertreten sind, füllt sich der Schlosshof am späten Abend zunehmend mit jungen Gästen, die fröhlich zur Musik tanzen und feiern. Diese Begeisterung lässt auch bis spät in die Nacht nicht nach, an deren Ende eine Aftershowparty den Abschluss der diesjährigen Auflage des Donauside-Festivals markiert.

Bei hitzigen Temperaturen wurde dem Publikum im Schlosshof noch mehr eingeheizt. Das Donauside-Festival 2024 in Bildern.