Netto hat in Dillingen gepunktet

So viel ist in der Region vermutlich noch nie über einen Supermarkt diskutiert worden. Mit der Eröffnung des neuen Netto-Markts am Kasernplatz in Dillingen hat das Thema nun einen guten Abschluss gefunden. Senioren, die am Fuße des Stadtbergs wohnen, haben nun wieder eine nahe gelegene Einkaufsmöglichkeit für die Dinge, die sie täglich brauchen. Was die Debatte gezeigt hat: Die Bedeutung des Geschäfts an dieser Stelle geht weit über das bloße Einkaufen hinaus. Der Discounter ist ein Treffpunkt für die Menschen in diesem Stadtgebiet. Deshalb ist es gut, dass Netto diese Lücke geschlossen hat.

