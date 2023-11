Landkreis Dillingen

Faschingsauftakt in der Region: Die Glinken losen das Prinzenpaar aus

Die Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen starten in die neue Saison. Das Geheimnis um die Regenten wird am 11.11. gelüftet. In Gundelfingen ist es besonders spannend.

Am Wochenende dreht sich im Landkreis Dillingen wieder alles um Fasching: Die Vereine feiern ausgelassen am 11. November den Faschingsauftakt. Höhepunkt ist natürlich immer die Vorstellung vom kleinen und großen Prinzenpaar, die durch die kommende Saison ihren Hofstaat führen. Um wen es sich dabei handelt, ist überall noch ein strenges Geheimnis. In der Faschingshochburg Gundelfingen ist das große Prinzenpaar ein besonderes Mysterium – denn dort heißt es noch: Prinzenpaar gesucht. Faschingsauftakt: Prinzenpaar von Glinken ist kurzfristig abgesprungen Der stellvertretende Vorsitzende der Glinken, Josef Peterle, erklärt: "Es gibt noch keine Informationen zu unserem großen Prinzenpaar." Denn die eigentlichen Repräsentanten haben kurzfristig abgesagt. Der Prinz muss einen beruflichen Termin wahrnehmen. Das bedeutet auch für die Prinzessin: Abwarten bis zur nächsten Saison und es erneut versuchen. Doch Peterle versucht es, gelassen zu nehmen: Dass Prinzenpaare mal absagen, passiere immer wieder. "Wir waren dieses Jahr eh schon spät dran", gibt der stellvertretende Glinken-Vorsitzende zu. Erst vor zwei Wochen habe man sich mit den Freiwilligen zusammengesetzt, sechs Tage vor dem Faschingsauftakt stand er wieder ohne großes Prinzenpaar da. Seine Beobachtung: "Die vergangenen Jahre wird es immer schwieriger ein Prinzenpaar zu finden." Die Faschingssaison benötige viel Zeit, fast jedes Wochenende seien Veranstaltungen. Nun ein neues Prinzenpaar zu finden, werde eine knappe Kiste. Alle Vereinsmitglieder hören sich um, ein Paar ist im Gespräch, aber auch noch unsicher. Sonst können sich bei den Glinken auch kurzfristig noch Interessierte melden. Falls sich keine Prinzessin und kein Prinz findet, hat Peterle auch schon einen Plan: Am 11.11. entscheidet das Los, wen es von den Aktiven es trifft. Denn für ihn ist klar: "Dieses Jahr gibt es ein großes Prinzenpaar." Gefeiert wird in Gundelfingen mit oder ohne das große Glinken-Prinzenpaar. Um 11:11 Uhr läuten Bürgermeister Dieter Nägele und Walter Hieber, Vorsitzender des Historischen Bürgervereins und leidenschaftlicher Narr, die fünfte Jahreszeit ein. Bei der Feier im Bleichestadel gibt es den "ersten Gundelfinger Windpark" zu bestaunen, Ballongrüße steigen in die Lüfte und andere närrischen Späße werden gemacht. Bei den Dillinger Faschingsfreunde gibt es auch nur ein kleines Prinzenpaar Die Dillinger Faschingsfreunde starten diese Saison ebenfall mit "nur" einem Prinzenpaar. Der kleine Hofstaat hat Regenten, die großen Tänzer- und Tänzerinnen nicht. Und es wird auch kein Paar mehr gesucht, wie Hermann Roßnagel sagt. Er ist seit Dezember Vorsitzender des Dillinger Vereins und sagt: "Wir hatten ein großes Prinzenpaar, das anfangs Feuer und Flamme war. Es ist dann wieder abgesprungen, weil es nicht gepasst hat." Lesen Sie dazu auch Landkreis Dillingen Fasching, Musik und Markt: Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Landkreis Dillingen Alle Fotos im Überblick: So ausgelassen feierte der Kreis Dillingen den Fasching

Gundelfingen Die Glinken feiern in Gundelfingen großes Jubiläum Roßnagel erklärt auch, dass der neue Vorstand Schritt für Schritt den Verein neu aufbauen wolle, man noch viel lernen müsse. "Wir fangen mit den Kleinen an und diese Gruppe ist sehr stark", sagt Roßnagel. Prinzenpaar, Garde, Showtanz und Hofnarren hat der kleine Hofstaat der Faschingsfreunde vorzuweisen. Nur bei den Großen fehlt es hier und dort. "Nächstes Jahr packen wir es an, dann gibt auch ein großes Prinzenpaar", sagt der neue Vorsitzende. Info: Alle Prinzenpaare unserer Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen werden in unserer Zeitung - print und online - nach dem 11. November in den nächsten Tagen veröffentlicht - wenn dann das Geheimnis überall gelüftet ist. Zum Redaktionsschluss unserer Zeitung hatten die Glinken noch kein großes Prinzenpaar. Entscheidet nun das Los?

