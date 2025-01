Fasching 2025 im Landkreis Dillingen: Das sind die Termine für Bälle, Umzüge und Co.

Weihnachten ist vorüber, am Mittwoch hat das neue Jahr 2025 begonnen und die Sternsinger standen vielerorts bereits vor der Haustür, um ihren Segen zu verteilen. Damit beginnt jetzt auch der aktive Teil der fünften Jahreszeit: dem Fasching. Noch vor dem Tag der Heiligen Drei Könige feiert die Bachtalia in der Syrgensteiner Bachtalhalle am Samstagabend den größten Hofball seit ihrer Gründung. Mehr als 200 aktive Mitglieder bilden den Hofstaat in diesem Jahr, über 800 Gäste erwartet die Faschingsgesellschaft zur Eröffnung des Balls um 19 Uhr. Die Bachtalhalle ist ausverkauft.

