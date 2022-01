Landkreis Dillingen

11:02 Uhr

Dillingens Landrat Leo Schrell tritt nicht mehr an

Dillingens Landrat Leo Schrell ist in seiner dritten Amtszeit. Es ist seine letzte. Denn er tritt im Mai 2022 nicht nochmal an.

Dillingens Landrat Leo Schrell tritt am 15. Mai bei der nächsten Landratswahl nicht erneut an. Das teilte er am Freitag mit.

