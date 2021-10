Tritt der Dillinger Landrat Leo Schrell bei der nächsten Wahl nochmals an?

Plus Nach der Bundestagswahl ist im Landkreis Dillingen vor der Landratswahl. Die entscheidende Frage ist: Tritt Amtsinhaber Leo Schrell (FW) nochmals an?

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, lautet eine alte Fußball-Weisheit. Und nach der Wahl ist vor der Wahl. Dies trifft in besonderer Weise auf den Landkreis Dillingen zu, denn die Bundestagswahl ist vorbei und im kommenden Jahr wird der Landrat oder die Landrätin neu gewählt.