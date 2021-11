Landkreis Dillingen

15:20 Uhr

Wann ist die Landratswahl im Kreis Dillingen?

Plus Jetzt steht fest, wann im Kreis Dillingen die Wahl des Landrats oder der Landrätin stattfinden wird. Den Termin beschloss der Kreisausschuss am Montag.

Von Cordula Homann

Am 12. Juli 2022 beginnt die nächste Amtsperiode des Dillinger Landrats oder einer Landrätin. Das teilte Dillingens Landrat am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses mit. Den Wahl-Termin selbst legt die Regierung von Schwaben fest. Nun schlug der Ausschuss ein Datum vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen