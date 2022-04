Landkreis Dillingen

19:30 Uhr

Feiern ohne Corona-Regeln - wie erleben das Jugendliche aus dem Kreis?

Gehen Jugendliche aus dem Landkreis Dillingen wieder feiern, nachdem es in Klubs und Bars keine Corona Regeln mehr gibt? (Symbolbild)

Plus Bars und Klubs haben geöffnet, ohne Maske und Test kann wieder gefeiert werden. Vier Jugendliche aus dem Kreis sprechen über ihre Erfahrungen und das Tanzverbot.

Ausgelassen mit Freunden feiern, zusammen tanzen und etwas trinken - viele Erfahrungen blieben Jugendliche während der Pandemie verwehrt. Masken, Tests und Abstand sind zum Alltag geworden. Nun gibt es so gut wie keine Beschränkungen mehr. Junge Menschen gewinnen ein Stück der Normalität zurück, das viele so noch gar nicht kannten. Drei Jugendliche aus der Region berichten, wie es ihnen damit geht und sagen, ob es sie stört, dass es an den Feiertagen ein generelles Tanzverbot gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

