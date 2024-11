Gesucht: Welcher Weihnachtsmarkt im Landkreis Dillingen ist der schönste?

Mit dem vergangenen Wochenende ist der Startschuss gefallen: Die Zeit der Weihnachtsmärkte im Landkreis Dillingen hat wieder begonnen. So hat etwa der Adventsmarkt im Kloster Maria Medingen, Mödingen, bereits stattgefunden. Dieser nimmt gemeinsam mit sechs anderen Märkten in der Region teil am Rennen um den Titel des schönsten Weihnachtsmarkts.

Konkret handelt es sich dabei um eine Abstimmung unter Leserinnen und Lesern der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung. Egal, ob kleine Märkte wie in Lutzingen oder Wortelstetten, die nur an einem Tag eröffnen, oder größere wie in Dillingen oder Wertingen, die an mehreren Tagen den Budenzauber in die Städte bringen: Überall in der Region kann heißer Punsch getrunken werden, es duftet nach Crêpes und Steaksemmeln. Nun suchen Donau Zeitung und Wertinger Zeitung den schönsten Weihnachtsmarkt im Verbreitungsgebiet.

Wo lässt es sich im Landkreis Dillingen am besten auf die Adventszeit anstoßen?

Um die Abstimmung übersichtlicher zu gestalten, beschränken wir uns auf die sieben Märkte im Landkreis Dillingen, die am größten und deren Veranstaltungsorte am herausragendsten sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle anderen Basare keinen Besuch wert wären. In unserem Voting können Sie über folgende Märkte abstimmen:

Christkindlesmarkt Dillingen

Weihnachtsmarkt Gundelfingen

Christkindlmarkt Höchstädt

City-Weihnacht Lauingen

Adventsmarkt Kloster Maria Medingen, Mödingen

Weihnachtsmarkt Stettenhof, Mödingen

Schlossweihnacht Wertingen

Was meinen Sie: Wo gefällt Ihnen die Atmosphäre am besten, wo schmecken Waffeln, Glühwein und Co. am leckersten? Wo finden sich die besten Geschenke und Weihnachtsdeko? Oder ist es vielleicht das Rahmenprogramm mit Musik, Nikolaus- oder Engelsbesuch, das für Sie heraussticht? Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag um 23.59 Uhr können Sie uns mitteilen, welcher Markt Ihr Favorit ist.

Abstimmung zum schönsten Weihnachtsmarkt 2024

Und so funktioniert's: In unserem Online-Voting können Sie über Ihren Lieblingsmarkt abstimmen. Um mitzumachen, klicken Sie einfach hier. Nach Weihnachten wird die Redaktion dann verkünden, welcher der sieben aufgelisteten Märkte unser Beliebtheits-Voting im Landkreis Dillingen gewonnen hat. Also los: bis Donnerstag, 26. Dezember, um 23.59 Uhr ist Zeit, um auf unserer Internetseite abzustimmen.

Icon Galerie 7 Bilder Wir wollen den beliebtesten Christkindlesmarkt in der Region ermitteln. Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab!