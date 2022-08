Klima-Serie: So kann man im Landkreis Dillingen nachhaltig einkaufen

Ob weniger Plastik oder mehr Bio: Bei jedem Einkauf kann man sich für mehr Nachhaltigkeit entscheiden. Doch wo klappt das im Landkreis Dillingen?

Die Klimakrise ist für den und die Einzelne alleine nicht lösbar. Aber völlig hilflos sind wir alle nicht. Denn ein erster Schritt für mehr Nachhaltigkeit im ganz persönlichen Bereich kann schon sein, das eigene Einkaufverhalten zu reflektieren und - wo es geht - nachhaltiger zu werden. Sei es der eigene Kaffeebecher für den Coffee-To-Go oder die Pfandbehälter vom Restaurant, in denen man den Rest Nudeln mit nach Hause nimmt. Wo und wie geht nachhaltiges Einkaufen im Landkreis Dillingen am besten?

Unverpackt einkaufen - das geht auch im Landkreis Dillingen

78 Kilo Verpackungsmüll - und das pro Kopf. So viel kam 2020 in den privaten Haushalten in Deutschland im ersten Corona-Jahr zusammen. Dabei sind Verpackungen eine Stellschraube, an der viele direkt drehen können. "Unverpackt einkaufen" ist hier ein wichtiges Stichwort, das immer beliebter wird. Um Geschäfte zu finden, die etwa Reis oder Nudeln zum Selbstabfüllen anbieten, muss man allerdings nicht erst nach Augsburg oder München fahren. Auch im Landkreis Dillingen gibt es einen solchen Laden: Natur Pur in Wertingen.

Neben dem klassischen Angebot an Milchreis, Kichererbsen, Haferflocken und Co. kann man dort auch Produkte unverpackt kaufen, an die man bei dem Thema vermutlich im ersten Moment nicht denken würde: Bratöl etwa. Oder Waschpulver und Allesreiniger. Wer hierfür noch keine passenden Behälter hat, kann die beim Einkauf bei Natur Pur direkt mit erwerben, sagt Inhaberin Cecilia Feistle. "Die leeren Kanister kann man dann beim nächsten Mal zurückbringen." Der Anbieter spüle die Behälter dann und verwendet sie entweder weiter oder recycelt die Behälter direkt. Man selbst erhält einen neuen oder das Geld zurück, je nach Wunsch.

Bis jetzt wird das unverpackte Angebot laut Feistle "sehr gut" angenommen. Viele ihrer Kundinnen und Kunden kommen genau aus diesem Grund in den Laden, sagt sie. Mit so vielen Artikel ohne Verpackung seien sie aktuell der einzige derartige Laden in der näheren Umgebung.

Nicht alle Bio-Produkte erfüllen dieselben Standards

Nicht alle können ihren Haushalt von einem Tag auf den anderen komplett auf unverpackte Produkte umstellen - das ist klar. Vieles gibt es inzwischen allerdings auch in Glas- oder Papierverpackungen. Und das ist im Hinblick auf Recycling und Wiederverwendbarkeit schon einmal etwas besser als Plastik. Den Tipp gibt Elisabeth Lanzinger, die den Sonnenladen in Gundelfingen leitet. Hier gibt es ausschließlich Bio-Produkte. Mit der Ausnahme von einem kleinen Regal, auf dem man Mehl, Honig und Eier findet. Die sind zwar nicht Bio, stammen aber aus der Region.

Bio ist allerdings nicht gleich Bio. Je nach Siegel gibt es deutliche Abstufungen bei den geforderten Standards. Ein Beispiel: Nach dem europäischen Bio-Siegel - einem Blatt aus Sternen, ähnlich der EU-Flagge - sind maximal 20.000 Hennen pro Gebäude erlaubt. Bei Demeter sind es hingegen nur 3000. "Das Demeter-Siegel ist am strengsten, hier haben die Tiere die größten Freiheiten", sagt Lanzinger. Denn auch eine tierfreundliche Haltung ist Teil von nachhaltigem Einkaufen.

Fairer Handel ist auch ein wichtiger Aspekt von Nachhaltigkeit

Wenn man nachhaltiges Einkaufen eine Ecke weiterdenkt, ist das Thema noch größer - und globaler. Manche Produkte, wie etwa Kaffee, können in Deutschland aktuell nicht angebaut werden. Sie müssen also importiert werden. An dieser Stelle ist aus der Sicht von Nachhaltigkeit also nicht nur das Bio-Siegel wichtig, sondern auch, dass der Kaffee zu fairen Preisen und Bedingungen bei den Produzentinnen und Produzenten eingekauft wird. In Dillingen ist das vor allem beim Weltladen ein wichtiges Thema. Für Beate Bauer, die Leiterin, bedeutet Nachhaltigkeit deswegen auch: "Fairer Handel, keine Kinderarbeit und dass die Menschen genügend Geld bekommen, um sinnvoll leben zu können."

Neben Produkten für den Alltag, die zu gerechten Preisen eingekauft wurden, findet man im Weltladen auch allerlei Gegenstände, die aus etwas gefertigt werden, von dem wir ohnehin zu viel haben: Müll. So kann man etwa Kerzenleuchter aus alten Weinflaschen kaufen. Oder Taschen aus Saftbeuteln. Und auch fair gehandelte Bio-Kleidung bietet der Weltladen an. Bauers Tipp: "Lieber einmal gut überlegt etwas Teureres kaufen und dann länger mehr davon haben."