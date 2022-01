Kreis Dillingen: Wenn der Strom plötzlich dreimal so teuer ist

Plus Wegen der Insolvenz einiger Billiganbieter bekommen manche Kundinnen und Kunden im Landkreis Dillingen ungewollt schlechtere Konditionen. Dabei verlangen die Anbieter, die einspringen, nicht alle den gleichen Preis. Warum?

Ein teures Pflaster, das vermutet man in Bayern vor allem im Münchner Dunstkreis mit seinen Ausläufern Richtung Starnberger See. Doch betrachtet man den Strommarkt, dann muss man feststellen, dass es gerade im Kreis Dillingen sehr teuer ist. Zumindest laut dem „Strompreis-Atlas“ des Vergleichsportals Stromauskunft.de. Woran liegt das?