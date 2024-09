„Jubiläumsrock“ zum 100. Geburtstag der Eintracht Landshausen

Die Eintracht Landshausen feiert am Freitag und Samstag ein großes Fest – das 100-jährige Bestehen. Vorsitzender Stefan Hirschbolz blickt dem Event mit Vorfreude entgegen. „Wir sind ein gesunder Verein“, betont Hirschbolz. Etwa 450 Mitglieder zähle die Eintracht Landshausen. Die Fußballer bilden die größte Abteilung. Aber auch Gymnastik und Kinderturnen bietet der Verein an. „Mehr als 100 Buben und Mädchen kommen ins Kinderturnen“, erläutert Hirschbolz. Der Verein stehe finanziell gut da, versichert der 49-Jährige. Weitere Mitglieder und Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, seien willkommen.

Im Fußball bildet die Eintracht Landshausen seit 2021 zusammen mit Altenberg und Staufen die Spielgemeinschaft Bachtal. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisklasse, die zweite und dritte Mannschaft in der A-Klasse und B-Klasse.

In der Relegation zur Bezirksliga im Elfmeterschießen verloren

An die sportlich erfolgreichste Zeit der Eintracht Landshausen erinnert sich Stefan Hirschbolz nur noch vage. Ende der 1980er Jahre hat der damals noch selbstständige Fußballverein ans Tor der Bezirksliga angeklopft. „Damals haben wir im Elfmeterschießen verloren“, weiß Hirschbolz. Die Eintracht hatte 1988 den Aufstieg in die A-Klasse (heute Kreisliga) gefeiert. 1989 spielten die Kicker dann in der Relegation gegen den SC Kissing und unterlagen dabei unglücklich im Elfmeterschießen. Vermutlich wird die Geschichte auch bei den Feierlichkeiten an diesem Wochenende aufleben.

„Jubiläumsrock“ mit der Band Wanted

Gefeiert wird an diesem Wochenende in der Bachtalhalle in Syrgenstein. Dort spielt am Freitag, 27. September, die Rockband Wanted auf. Der „Jubiläumsrock“ beginnt um 21 Uhr. Der Festabend mit Ehrungen und musikalischer Umrahmung ist am Samstag, 28. September, auf 19 Uhr terminiert. Dazu spielt der Musikverein Frisch Voran Syrgenstein auf. Als Ehrengäste werden Landrat Markus Müller, Bürgermeisterin Mirjam Steiner, Anton Stadler (BLSV) und Kris Streiber (BFV) erwartet.