Patrick Mair übernimmt in Syrgenstein sofort

Fußball: Kreisliga-Schlusslicht SpVgg Bachtal und Trainer Roland Häge trennen sich nicht erst zum Saisonende. Sein Nachfolger ist ein guter Freund.

Die SpVgg Bachtal geht mit verändertem Personal auf der Trainerbank in die Restrunde der Fußball-Kreisliga West. Roland Häge, bisheriger Coach des Syrgensteiner Fusionsklubs, hatte die Verantwortlichen Anfang Dezember informiert, dass er zum Saisonende zu seinem Heimatverein TSV Langenau ( Bezirksliga Donau/Iller) zurückkehren würde. Der Abschied geht nun aber schneller: Bei der SpVgg wurde man im „eigenen Stall“ fündig. Patrick Mair, aktuell Co-Spielertrainer, sollte die vakante Trainerstelle eigentlich erst zur Saison 2023/24 übernehmen, greift nun aber bereits jetzt ein.

Hohes Ansehen im Bachtaler Team

Der 32-Jährige absolviert aktuell den Lehrgang zur B-Lizenz und wird diesen im kommenden Sommer abschließen. „Patrick genießt innerhalb der Mannschaft ein hohes Ansehen. Wir wollen ihm die Möglichkeit bieten, sich bei uns als Cheftrainer zu beweisen“, sagt Christoph Burkhard, Zweiter Vorsitzender der SpVgg Bachtal. Mair war zur aktuellen Spielzeit vom württembergischen Bezirksligisten SC Hermaringen, wo er ebenfalls unter Häge spielte, zur SpVgg gestoßen und ist dort aktuell erfolgreichster Torschütze.

Häge-Nachfolger Patrick Mair bei einem Kopfball. Foto: Karl Aumiller

Bei weiteren Gesprächen innerhalb des Vorstands, mit den Führungsspielern der Mannschaft sowie mit Roland Häge selbst, kamen die Vereinsverantwortlichen schließlich zum Entschluss, den Trainerwechsel bereits jetzt in der Winterpause zu vollziehen. Burkhard begründet dies so: „Für Patrick ist es die erste Trainerstation. Er soll bereits jetzt in der Kreisliga seine Erfahrungen sammeln.“ Dabei ginge es auch um die Frage, ob Mair von der Seitenlinie aus coacht oder als Spielertrainer selbst mitwirkt. Und wenn auf dem Spielfeld, dann auf welcher Position. Der neue Coach wird in der Rückrunde nun erst mal als Offensivspieler weiter gegen das runde Leder treten. Nach der Rückrunde wird dann entschieden, ob Mair zur neuen Spielzeit als Spieltrainer oder Coach von der Seitenlinie weitermacht.

Kicker aus Landshausen, Altenberg und Staufen

Roland Häge, welcher privat mit seinem Nachfolger gut befreundet ist, hätte seinen Vertrag bei der SpVgg Bachtal gerne erfüllt, könne die Entscheidung des Vereins aber nachvollziehen. „Wir sind Roland sehr dankbar. Er hat in kürzester Zeit aus Spielern der drei Vereine Eintracht Landshausen, SV Altenberg und Eintracht Staufen eine Mannschaft geformt und gleich in der ersten Spielzeit zum Aufstieg geführt. Es ist eine Trennung im Guten“, so Burkhard.

Trainingsauftakt beim Schlusslicht der Kreisliga West ist am 6. Februar. Für Patrick Mair kommt das Engagement nun früher als gedacht. „Ich habe viel von Roland gelernt, möchte aber auch meinen eigenen Stil einbringen“, sagt der 32-Jährige. Mair zur Seite stehen Jan Gräßle als Co-Trainer und Markus Rettenberger als Torwarttrainer. Auch die Trainergespanne der zweiten (AK West II) und dritten Mannschaft (B-Klasse West IV) stehen weiterhin zur Verfügung.

Ob es noch in den verbleibenden Partien mit dem Kreisliga-Klassenerhalt klappt? „Solange es rechnerisch möglich ist, glauben wir an das Wunder und werden alles dafür geben“, so der neue Übungsleiter. Auch sein Vorstand hofft, dass nochmals ein Ruck durch die Mannschaft gehe. Ligaunabhängig haben alle Leistungsträger ihr Bleiben für die nächste Saison zugesagt. (SCD-)