Das bietet die Lauinger City-Weihnacht am Wochenende

Im festlichen Lichterglanz erstrahlt der Marktplatz am ersten Adventswochenende zur Lauinger City-Weihnacht. Zum inzwischen dritten Mal veranstaltet die Stadt in Kooperation mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative sowie zahlreichen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden aus der Herzogstadt dieses Event.

Bei der City-Weihnacht können sich die Besucher vor dem Lauinger Rathaus an rund 20 geschmückten Buden auf die Adventszeit einstimmen. Für den großen und kleinen Appetit gibt es kulinarische Schmankerl wie Schupfnudeln, Crêpes, Steaks und Würstel sowie süße Leckereien. Dazu schmeckt eine heiße Tasse Glühwein, Punsch oder Honigwein. Schlemmen und dabei Gutes tun ist am Stand der Bundeswehr möglich: Die Lauinger Patenkompanie – die 6. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen – bietet Erbseneintopf und Waffeln an. Der komplette Erlös kommt einem sozialen Zweck in der Region zugute, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an. Auch gibt es weihnachtliches Geschenksortiment und selbstproduzierte Spezialitäten.

Musikalisch wird der Weihnachtsmarkt vom „Vibe Duo“ umrahmt. Die beiden Musiker Steve Abold (Gesang, Gitarre) und Siggi Traub (Gesang, Percussion) sorgen mit bekannten Weihnachtsliedern aus Rock und Pop für weihnachtliche Stimmung. Die Jüngsten dürfen sich an beiden Tagen auf den Besuch des Nikolaus freuen. Mit einem Sack voller kleiner Präsente schaut er auf der City-Weihnacht vorbei. In die Rolle des Nikolaus schlüpfen heuer abwechselnd zwei Aktive der Kolpingfamilie.

Einen spektakulären Abschluss am Sonntagabend setzt die Feuershow von „Vessaniae“. Die Feuergaukler Ute und Timon Brixle ziehen die Besucherinnen und Besucher mit der faszinierenden Macht des Feuers in ihren Bann. (AZ)