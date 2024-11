Das ist am ersten Adventswochenende im Landkreis Dillingen geboten

Der Dezember bricht an, Weihnachten steht vor der Tür. Wer Geschenke braucht oder einfach mal wieder Lust auf einen Glühwein hat, wird auf den vielen Adventsmärkten im Landkreis fündig. Doch auch abseits des Weihnachtstrubels ist einiges geboten. Was man alles am Wochenende vom 29. November bis zum 1. Dezember im Landkreis Dillingen erleben kann, gibt es hier im Überblick.

Der Aislinger Weihnachtsmarkt findet am 30. November ab 16 Uhr am Marktplatz statt. Am selben Tag startet um 15 Uhr auch der Weihnachtsmarkt in Bachhagel. Am Dorfplatz gibt es neben Glühwein und Grillwurst auch Chili con Carne und Käsespätzle zu verspeisen. Wer Lust auf Fischburger oder Schupfnudeln hat, wird beim Adventsmarkt in Lauterbach ab 15 Uhr fündig.

In Bissingen und Blindheim finden Adventsmärkte am 30. November statt, in der Dillinger Theresa-Haslmayr-Schule am 1. Dezember

Romantisch wird es im weihnachtlichen Hofgarten in Bissingen, dort findet am 30. November der Adventsbasar statt. Nikolausbesuch, Kinderschminken und Basteln gehören zum Programm. In der Remise des Blindheimer Heimathauses findet am gleichen Tag ab 15.30 Uhr der romantische Adventsmarkt statt.

Beim Adventsmarkt der Theresia-Haselmayr-Schule am 1. Dezember gehören Adventsolympiade, Märchenzelt, Second-Hand-Laden und Schattenspiel zu den Höhepunkten des vorweihnachtlichen Nachmittags. Der Beginn ist um 14 Uhr. Der Frauenbund Kicklingen lädt am ersten Adventssonntag im Anschluss an den Familiengottesdienst zum traditionellen Adventsmarkt in den Pfarrgarten ein.

Weitere Weihnachtsmärkte gibt es in Lauingen, Mörslingen und Zoltingen

Das gesamte Wochenende über hat die City-Weihnacht in Lauingen geöffnet. Der Markt wird von der Stadt gemeinsam mit der Lauinger Wirtschaftsinitiative, vielen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden veranstaltet. Am 30. November und 1. Dezember bietet der Stettenhof bei Mödingen auch 2024 wieder seinen Weihnachtsmarkt: im Innenhof sowie im weihnachtlich geschmückten und beheizten Stadel. Dabei handelt es sich um das erste von zwei Marktwochenenden.

Der 28. Adventsmarkt taucht die Mörslinger Dorfmitte am 30. November ab 18 Uhr in besinnliche Atmosphäre. Zudem findet am gleichen Tag die Dorfweihnacht der Feuerwehr Zoltingen statt.

In Wertingen treten verschiedene Bands auf, in Lauingen leuchtet die Donau

Wer außerhalb des Adventstrubels nach Highlights sucht, wird auf der Kleinen Kulturbühne Wertingen am Freitag, 29. November, fündig. Dort findet zum letzten Mal in diesem Jahr die Open Stage statt. Mit „Jule“ sowie „Last Exit Brooklyn“ stehen junge Künstlerinnen und Künstler im Jugendhaus Wertingen auf der Bühne, zudem spielen die etablierten Bands „Veelim And The Big Vibe“ und „Grey“. Jeder Act dauert 20 Minuten, Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Icon Vergrößern Am Samstag wird die Donau bei Lauingen durch Fackelschein auf Booten erleuchtet. Foto: Drachenbootspaß (Archivbild) Icon Schließen Schließen Am Samstag wird die Donau bei Lauingen durch Fackelschein auf Booten erleuchtet. Foto: Drachenbootspaß (Archivbild)

Die schwarze Donau, erleuchtet von Fackeln und Kerzen, die Licht in die dunkle Nacht bringen: In Lauingen wird am Samstag um 17.45 Uhr auf dem Gelände des Ruderclubs Lauingen die Donau wieder vom Fackelschein der Bootsfahrer der Ruderjugend und der Drachenbootfahrer erleuchtet. Dazu spielt das Bläserensemble des Albertus-Gymnasiums Lauingen. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Stadtkapelle spiel mit dem Musikverein Osterberg Filmmusik von Harry Potter und Indiana Jones in der Brenzhalle

Die Stadtkapelle Gundelfingen gibt mit dem Musikverein Osterberg aus dem Landkreis Neu-Ulm ein Gemeinschaftskonzert in der Brenzhalle. Am Samstag, 30. November, ab 19.30 Uhr, spielen die beiden Gruppen Filmmusik weltweit bekannter Kino-Blockbuster, unter anderem Stücke aus Harry Potter und Indiana Jones. Karten sind für zehn Euro pro Person an der Abendkasse erhältlich, für Jugendliche bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.