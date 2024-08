Das sind die Gewinner der Karten fürs Dreamland-Festival in Lauingen

Ski Aggu, HBz, Mia Julia, Harris & Ford: Am letzten August-Wochenende rücken einige bekannte Musikerinnen und Musiker in Lauingen an. Beim Dreamland-Festival auf dem Gelände des T-Clubs wird drei Tage lang gefeiert. Drei Bühnen wird es geben, Shuttlebusse bringen die Besucherinnen und Besucher zum Festivalgelände, Foodtrucks stehen bereit und einiges mehr. Wir, die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung, haben zwei Mal zwei Wochenendkarten für die Premiere des Festivals verlost. Das sind die Gewinner.

Über zwei Karten darf sich Nina Hillenbrand aus Wertingen freuen. Die 17-Jährige weiß noch gar nichts von ihrem Glück, denn ihre Eltern wollten sie mit der Teilnahme an der Verlosung überraschen. Mutter Sylvia erzählt am Telefon, ihre Tochter habe von dem Festival gelesen und sei gleich begeistert gewesen. Für sie wird es auch das erste Mal im T-Club in Lauingen sein.

Wann das Festival Dreamland in Lauingen stattfindet

Zwei weitere Karten gewinnt Mario Kling aus Wittislingen. Der 25-Jährige will mit seinen Kumpels das Wochenende auf dem Festival verbringen. Die Idee, dass man im T-Club andere Wege geht und mehr anbietet als die üblichen Club-Abende, findet Kling toll. „Es ist sehr cool, dass die sowas machen“, sagt er. Er selbst hört am liebsten Techno, Metal und Rap. Einen Lieblingsact hat der Wittislinger im Line-up des Festivals noch nicht ausmachen können. Er freut sich auf alles.

Los geht das Dreamland am Freitag, 30. August. Schluss ist dann am Sonntag, 1. September. Fast 70 Liveacts sind für das Wochenende angekündigt. Von Malle-Schlager über Rap bis hin zu Auftritten von DJs ist einiges geboten. Tickets gibt es unter www.dreamland-festival.store.