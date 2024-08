Auch ohne Urlaub viel geboten: Diese Feste stehen in den Sommerferien in der Region an

Die Sommerferien in Bayern haben begonnen, viele Menschen sind bereits im Urlaub, anderen steht der Trip in die Ferne noch bevor. Aber auch für alle, die zu Hause bleiben, ist in der Region viel geboten. Ob im Raum Augsburg, im Raum Ingolstadt, in Nord- oder Westschwaben: In den kommenden Wochen stehen jede Menge Feste und Veranstaltungen an. In unserer Übersicht erfahren Sie, wann und wo etwas los ist, und was dort geboten wird.

Volksfeste und mehr: Das ist los im Raum Augsburg

Friedberger Musiksommer (21. bis 25. August): Für Klassik-Fans ist dieser Termin ein Muss. Mozart und Bruckner, Beethoven und Grieg, viele große Komponisten werden intoniert. Auch ein Kinderkonzert und Jazz sind zu hören. Ein besonderer Gast ist die Sopranistin Angela Denoke, die bereits zum vierten Mal in Friedberg auftritt.

Singoldsand-Festival (22. bis 24. August): Das Festival in Schwabmünchen hat sich über die Jahre einen Ruf als kleines, aber sehr feines Event erarbeitet, das auch immer wieder Hochkaräter zu bieten hat. So auch in diesem Jahr. An der Singold tritt unter anderem die Band Juli auf, bekannt für ihren Song „Perfekte Welle“. Tickets gibt es online, auch kann vor Ort gecampt werden.

Augsburger Herbstplärrer (23. August bis 8. September): Der Herbstplärrer lockt jedes Jahr Ende August viele Menschen nach Augsburg. In diesem Jahr gibt es wieder einige neue Fahrgeschäfte, ansonsten aber auch viel Altbewährtes. Der traditionelle Plärrerumzug verläuft in diesem Jahr wieder auf seiner Stammstrecke. In den beiden Festzelten Schaller und Binswanger ist jeden Abend Party angesagt. An den beiden Freitagen gibt es außerdem ein Feuerwerk.

Feste und Veranstaltungen in Westschwaben und dem Unterallgäu

Krumbacher Festwoche (30. August bis 8. September): Acht Blaskapellen und drei Bands sorgen in Krumbach für Unterhaltung. Rund um das Festzelt ist ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Spielbuden aufgebaut.

Im Raum Ingolstadt gibt es mehrere große Volksfeste

Barthelmarkt (23. bis 26. August): Der Barthelmarkt im Manchinger Ortsteil Oberstimm hat eine lange Tradition. Er gilt als eines der ältesten Volksfeste in Deutschlands. Jährlich besuchen mehr als 250.000 Besucher das Fest.

Beilngrieser Volksfest (30. August bis 10. September): Das Beilgrieser Volksfest beginnt traditionell am ersten Septemberwochenende. Höhepunkte sind die Kür der Volksfestkönigin und der festliche Umzug.

Eichstätter Volksfest (30. August bis 8. September): Rund um das Volksfest in Eichstätt geht es sportlich zu. Ein Boxkampf im Festzelt steht ebenso auf dem Programm wie ein Halbmarathon. Zum Finale gibt es einen großen Festzug.

Pfaffenhofener Volksfest (6. bis 17. Septemer): Von klassischer Blasmusik bis Partyschlager ist in den drei Festzelten für jeden was dabei. Erstmals gehört zum Programm auch ein Dartabend.