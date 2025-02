Zweites Netzwerktreffen im Landkreis Dillingen bietet Plattform zum Austausch

110 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich am vergangenen Mittwoch in der Deutz-Fahr Arena in Lauingen zum zweiten Netzwerktreffen im Landkreis Dillingen getroffen. Der Abend wurde vom Bund der Selbstständigen (BDS) und den Wirtschaftsjunioren organisiert. Doch bevor es um Inhaltliches ging, wurde zunächst einmal die neue Fertigungshalle besichtigt. Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer aus verschiedenen Branchen untereinander zu vernetzen. Das erste Treffen fand vergangenes Jahr auf der WIR 2024 statt. „Die Rückmeldungen haben uns keine andere Wahl gelassen, als die Veranstaltung fortzuführen“, sagt Manuel Schuster, Vorsitzender des BDS Dillingen.

