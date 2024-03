Die WIR 2024 in Dillingen erlebt einen ersten Ansturm

Am zweiten Tag der Dillinger Messe sind die Schnitzel beim Bauernverband wegen des Andrangs kurzzeitig ausverkauft. Zu Besuch bei besonderen Ständen.

Messeorganisator Josef Albert Schmid ist die Zufriedenheit anzumerken. Am zweiten Tag der WIR 2024 gibt es einen ersten Ansturm auf die Dillinger Messe. "Der Parkplatz beim Eichwaldbad ist voll", sagt Schmid. Genaue Zahlen habe er zwar noch nicht zusammengerechnet. Es strömen aber am Donnerstag tausende Gäste auf den Festplatz im Donaupark. Im Festzelt des Bayerischen Bauernverbands sind wegen des Andrangs offensichtlich kurzzeitig die Schnitzel ausverkauft. Kreisbäuerin Annett Jung muss Ware nachordern.

"Viele kommen und zeigen Interesse an Gundelfingen"

Im Zelt des Historischen Bürgervereins Gundelfingen ist die Stimmung gut. Erika Richter und Rolf Steichele stellen in ihren historischen Gewändern Gefolgsleute des Herzogs Ludwig des Reichen dar. "Viele kommen und zeigen Interesse an Gundelfingen", sagt Steichele. Der Bürgerverein wirbt bereits jetzt für das Ritterturnier vom 20. bis 22. September in der Gärtnerstadt. Viel los ist auch am Stand des Vermessungsamtes und des BayernLab. Olivia May erläutert mit ihren Kollegen die Möglichkeiten eines 3D-Druckers. Khadija Alkhatib, Bärbel Losleben und Corinna Eisenbarth informieren auf dem Landkreis-Stand über die Tagespflege sowie Hilfen für Schwangere und Familien mit Kindern bis zu einem Alter von drei Jahren.

Auch die Dillinger Franziskanerinnen zeigen Flagge auf der Messe. Die Schwestern Ricarda Kreuzer und Maria Uttenreuther führen mit Besuchern Gespräche über die Kirche und den Glauben. Kirchenkritik habe es auch gegeben, erläutert Schwester Ricarda, die 45 Jahre am Bonaventura-Gymnasium unterrichtet hat. Die meisten stünden den Franziskanerinnen aber "sehr wohlwollend" gegenüber, betont Schwester Maria. Nach Dillingen gekommen sind auch Gäste aus Bondeno. Dieses Mal gilt es, das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Dillingen zu feiern. Alberto Canevazzi und Silvano Cornacchini bieten Salami, Parmesan und Lambrusco an. "Wir verkaufen bei unseren Auftritten in Bondeno immer Bier und Brezen", informiert Kulturring-Vorsitzender Werner Bosch.

In Höchstädt wächst ein Donauriesling

Einen besonderen Stand hat der Höchstädter Hans Lohberger. Er schenkt auf der WIR den von ihm produzierten Wein aus. "Ich bin der einzige gewerbliche Weinbauer an der Donau in Bayern", sagt Lohberger. Sein kleiner Weinberg in Höchstädt umfasse gegenwärtig 250 Rebstöcke. 1500 Flaschen Höchstädter Wein kommen so jährlich zusammen, sie werden in der Kelterei im Kastenhaus gelagert. "Mein Donauriesling ist eine Erstanpflanzung in Deutschland", versichert Lohberger.

In der Wertinger Halle können Firmen bei ihrem Messeauftritt zwischen einem und fünf Tagen wählen, erläutert die städtische Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger. Am Freitag ist die Nachhaltigkeit das Tagesthema. Vor Ort ist auch die Firma Alois Killisperger. Am Stand können sich die Besucher und Besucherinnen ausrechnen, welcher Brennstoff beim Heizen am günstigsten wäre. "Momentan sind das die Pellets", sagt Katja Killisperger vom Vorstand der Wertinger Wirtschaftsvereinigung. Aufwendig ist erneut die Aschberg-Halle mit ihrem schwäbischen Biergarten. "Es muss nach etwas ausschauen, wir wollen, dass sich die Leute wohlfühlen", sagt Firmenchef Martin Peter.

Das gepanzerte Transportfahrzeug Dingo, ein KSK-Patrouillenfahrzeug und Antennen hat die Bundeswehr auf der Dilllinger Messe aufgefahren. "Wir wollen Bundeswehr zum Anfassen bieten", so Oberstabsfeldwebel Karl S. Die Resonanz sei gut. Der Soldat sagt: "Wir spüren, dass die Bundeswehr in Dillingen willkommen ist."