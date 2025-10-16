Neues Konzept für Naturschutz-Großprojekt „Schwäbischer Donauwald“

Unterschiedlichste Interessen berühren einander beim Naturschutzgroßprojekt „Schwäbischer Donauwald“, das sich über die vier Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm ausdehnt. Das 13,4 Millionen-Euro-Vorhaben wird seit anderthalb Jahrzehnten angestrebt, wurde aber aufgrund von Hochwasser sowie der neueren Planung Bayerns zum Thema etwas ausgebremst. Jetzt liegt, wie bei der Sitzung des Umweltausschusses des Dillinger Kreistags am vergangenen Montag bekannt wurde, ein vom Bundesamt für Naturschutz unterstütztes Konzept vor.

„Es kann also aus fachlicher Sicht gefördert werden“, betonte Lothar Kempfle, Geschäftsführer bei Donautal-Aktiv. Was die Kosten angeht, ist der Bund mit 75 Prozent dabei, der Freistaat Bayern mit 15 Prozent und die Region mit zehn Prozent. Der Geschäftsführer der Arge Schwäbisches Donaumoos, Raphael Rehm, berichtete in der Sitzung, dass insbesondere wegen der Flutpolder-Frage in die Konzeption „hineingegrätscht“ worden sei. Der Experte wies jedoch die Vorwürfe zurück, dass von den ursprünglichen Ideen kaum mehr etwas übrig geblieben sei. Im Projektgebiet Auwald verfolgt die Arbeitsgemeinschaft das Ziel, die natürliche Dynamik und Vielfalt der Auenlandschaft zu erhalten und wiederherzustellen. Dabei stehen sowohl der Schutz gefährdeter Lebensräume und Arten als auch die nachhaltige Nutzung und Verbesserung des Wasserhaushalts im Mittelpunkt.

Ex-Landwirtschaftsdirektor Stark: „Die Landwirte sind gebrannte Kinder“

Kreisrat Klaus Beyrer, der auch Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands ist, erneuerte seinen Verdacht, dass an manchen Stellen, etwa an den angrenzenden Flächen, Tatsachen gegen die Bauern geschaffen werden könnten. Landrat Markus Müller sowie der mit anwesende ehemalige Landwirtschaftsdirektor Georg Stark äußerten dafür Verständnis. „Die Landwirte sind gebrannte Kinder“, unterstrich Stark. Müller erinnerte an Programme wie „Natura 2000“, die in der Vergangenheit Vertrauen zerstört hätten. Dennoch entschied sich die Mehrheit des Umweltausschusses für den Beschlussvorschlag für einen Projektantrag und die Gründung eines Zweckverbands.

Das Projekt „Renaturierung Dattenhauser Ried“ wird ebenfalls vorangebracht

Ebenso brachte der Umweltausschuss das Projekt einer „Renaturierung Dattenhauser Ried“ voran, für das zuvor Teamleiterin Susanne Kling von Donautal-Aktiv leidenschaftlich geworben hatte. Dort sollen – mithilfe von Kommunen und staatlicher Mittel – Treibhausgasemissionen aus den Moorböden verringert oder vermieden und eine ökologische Aufwertung des Naturschutzgebiets erreicht werden. Der Landrat: „Ein gutes Projekt.“