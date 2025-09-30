Der Bioladen in Wertingen hat ein neues Konzept

„Ich setze mich sehr gerne hier rein, um einen leckeren Cappuccino zu trinken“, sagt Simon Gerlach aus Gablingen. Er schätzt es, dass es noch so kleine Bioläden gebe wie diesen – den „Natur Pur“ in Wertingen. Man werde hier familiär bedient und aufgenommen. Gerlach zeigt gebrannte Mandeln mit Kokosblütenzucker. Die fände er in der Umgebung sonst nirgends. Damit das auch in Zukunft so sein wird und sich das kleine Geschäft trotz wirtschaftlicher Herausforderungen halten kann, hat sich Inhaberin Cecilia Feistle zusammen mit ihrer Mutter Marga Feistle und dem Team ein neues Konzept einfallen lassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Feistles Maßnahmen ergreifen. Vor fast zwei Jahren setzten sie bereits einen Flyer auf. Der Tenor: „Wir brauchen Euch! Jetzt!“ Damit das Geschäft liquide bleibt und um einen finanziellen Puffer zu schaffen, baten sie darum, dass Kundinnen und Kunden ihren Jahresbedarf an Einkäufen vorab bezahlen. Denn nach Corona machten der Krieg in der Ukraine und die höheren Kosten in allen Bereichen dem Bioladen das Überleben schwer.

Mehr Planungssicherheit für den Wertinger Bioladen durch Vorausbezahlung

Dieses Mal sehen die Feistles in ihrem neuen Konzept keinen Hilferuf, sondern eine Aktion. Diese besteht aus drei Modellen. Im Modell A zahlt der Kunde monatlich ein Budget von 50 Euro auf das Konto des Bioladens ein. Die Kosten für darauffolgende Einkäufe werden von diesem Budget mit fünf Prozent Rabatt abgezogen. Im Modell B werden monatlich 100 Euro einbezahlt, dafür gibt es sechs Prozent Rabatt auf den Einkaufswert. Dann gibt es noch Modell C – hier kann der Kunde einen individuellen Betrag einzahlen, der über 100 Euro liegen muss. Bei dieser Variante gibt es bei jedem Einkauf sieben Prozent Rabatt. „Dieses Konzept kann uns durch die festen Monatsbeiträge mehr Planungssicherheit auf allen Ebenen des Bioladens geben“, erklärt Cecilia Feistle.

Neben Simon Gerlach, der vom Natur Pur schwärmt, steht die 40-jährige Inhaberin Cecilia Feistle und nickt ihm lächelnd zu. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr solcher Kunden und Kundinnen uns besuchen kämen“, sagt die Geschäftsführerin. Auch ihre Mitarbeiterin Nicola Hilgenberg, die gerade einen Cappuccino zum Kunden trägt, würde sich über noch mehr Kundschaft freuen. „Bei uns menschelt es einfach. Für ein paar aufmunternde Worte ist immer Zeit“, sagt die 59-Jährige.

Neben Bio-Produkten gehört Menschlichkeit zum Sortiment in Wertingen

Neben Menschlichkeit und Austausch gibt es im Wertinger Bioladen ein großes Sortiment mit Erzeugnissen aus der direkten Umgebung. Diese stammen unter anderem von Erzeugern rund um Wertingen, die sich für eine biologische Landwirtschaft und Produktion entschieden haben. Man findet hier etwa ein Fleisch- und Wurstangebot mit Fleischwaren vom Moirhof. Daneben werden etwa Bio-Weine und -Tees angeboten. „Besonders ist auch unsere Käsetheke“, so die Inhaberin. Es duftet nach Kaffee von der Kaffeerösterei Lot 21 in Wertingen. Im „Unverpackt-Sortiment“ können sich Kundinnen und Kunden Wasch- und Putzmittel, Trockenfrüchte, Nudeln, Gewürze und noch mehr in Gefäße abfüllen lassen und somit Verpackungsmüll vermeiden.

Im Dezember feiert der Wertinger Bioladen sein zehnjähriges Bestehen

Für Inhaberin Cecilia Feistle ist ihre Mutter Marga Feistle, 71 Jahre, eine große Unterstützung. Gerade hat sie noch Kundschaft gehabt – nun hat sie kurz Zeit, um aus der Geschichte des Bioladens zu erzählen und wie sie und ihre Tochter den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. „Am 15. Dezember haben wir Zehnjähriges hier im Laden“, freut sich Marga Feistle. Ihre Oma hatte in Bochum einst einen Laden, so sei sie von klein auf in einem Geschäft aufgewachsen. 1979 habe sie die Liebe dann nach Kicklingen gebracht.

Die Selbstständigkeit sei ihr bereits in die Wiege gelegt worden. Als ihre Tochter Cecilia nach der Geburt ihres Kindes auf sie zukam mit der Idee, einen Laden zu gründen, gab es für die Mutter nicht viel zu überlegen. Schnell waren sie sich einig, dass es ein Bioladen in Wertingen sein soll.

„Viele Kunden müssen heutzutage überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben“, sagt Marga Feistle. Sie kann jedoch nur dazu raten, sich über Lebensmittel genau zu informieren – zum Beispiel darüber, welche Inhaltsstoffe enthalten sind. Sie und ihre Tochter wünschen sich, dass ihr neues Konzept gut angenommen wird und sie die Menschen von ihren Produkten noch mehr überzeugen können.