Wie sich Wertingens Bioladen aus der finanziellen Not herauskämpft

Plus Der Bioladen "Natur Pur" in Wertingen hat wirtschaftliche Probleme. Es folgt ein Hilferuf an die Kundinnen und Kunden. Jetzt geht es langsam wieder bergauf.

Von Laura Gastl

Mit dem Öffnen der Tür klingelt es, und die Welt, die man gerade betreten hat, scheint eine heile zu sein. Und eine verwinkelte. Hier eine Stufe, dort ein schmaler Durchgang, und neben der Kasse geht es noch mal ums Eck. Obst und Gemüse, Käse und Wurst, Aufstriche, Kosmetik und der Duft nach Tee. Das ist der Bioladen "Natur Pur" in der Wertinger Innenstadt, der seit 2015 besteht. Und der in finanzielle Nöte geraten ist. Hinter der Kasse steht an diesem Tag Marga Feistle. Rot-weiß gestreifte Bluse, freundliches Lächeln. Sie unterstützt ihre Tochter und Ladeninhaberin Cecilia Feistle, wo es nur geht. Bei einer Tasse Kaffee im Bistro des Bioladens erzählt sie, wie es um das Geschäft steht und welche Idee neuen Aufschwung gebracht hat.

"Am Anfang von Corona war noch alles gut", erinnert sich Marga Feistle. Die Menschen konnten nicht in den Urlaub fahren und nicht in Restaurants gehen, und so gaben viele ihr Geld für Bioprodukte aus. Das sorgte für stabile Umsätze auch im Natur Pur. Doch die Pandemie zog sich, es folgte der Krieg in der Ukraine und damit höhere Kosten fürs Heizen, für Sprit und Lebensmittel. "Es gehört zur Mentalität der Deutschen, dass als Erstes am Essen gespart wird", sagt Marga Feistle. "Das ist nachvollziehbar, aber für uns schwer auszuhalten." Die Folge für den Wertinger Bioladen war bis zu 20 Prozent weniger Umsatz. Im Frühsommer 2023 war dann klar: "Jetzt geht's ans Eingemachte." Die Situation besserte sich nicht, und die beiden Frauen erkannten: Finden sie jetzt keine Lösung, können sie den Laden möglicherweise nur noch bis Ende des Jahres halten. "Alle Reserven waren aufgebraucht", so Marga Feistle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

