Lauinger Stadeltheater: Musikalische Zeitreise auf den Wellen von Jazz und Swing

Genau zwei Jahre ist es her, dass Franziska Ball im Lauinger Stadeltheater rote Rosen regnen ließ. Mit ihrer „Femmage“ an „Die Knef“ begeisterte sie damals das Publikum. Am Samstag entführte sie mit der Band „Quintro“ in die „Roaring Twenties“, die Goldenen 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ohrwürmer, Gassenhauer, Hits dieser Zeit, die es auch heute noch sind, standen im Mittelpunkt – kleine Exkursionen, Zeit- und Seitensprünge in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts eingeschlossen. Etwa bei „Ein Tag wie Gold“ und „Zu Asche und Staub“ aus der TV-Serie „Babylon, Berlin“. Die TV-Erfolgs-Serie thematisiert den Tanz auf dem Vulkan der Weimarer Republik, die im Grünen begann und blutig rot endete (Tucholsky)

