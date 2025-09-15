Schulanfang im Landkreis Dillingen: Der Ärger mit den Eltern-Taxis beginnt

Starke Verdichtung des Fahrzeugverkehrs, in Eile herannahende Autos, Staus, Blockieren von anderen Fahrspuren, gefährliche Wendemanöver, riskantes Rangieren: Die Rede ist jetzt nicht etwa vom starkem Rückreiseverkehr am vergangenen Wochenende, auch nicht vom Volllastbetrieb an A7 und A8 oder in der Metropolregion München. Es geht um die kleinen wie großen Autokolonnen vor den Schulgebäuden zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen, die jetzt zum Schulanfang am Dienstag wieder einsetzen. Kurz zusammengefasst: Eltern-Taxis.
Landkreis Dillingen
