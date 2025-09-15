Icon Menü
Schulanfang im Landkreis Dillingen: Der Ärger mit den Eltern-Taxis beginnt

Landkreis Dillingen

Viele Jungs und Mächen werden mit dem Auto zur Schule gebracht. Mitunter kommt es zu chaotischen Situationen. Die Polizei äußert sich deutlich zu dem Problem.
Von Günter Stauch
    Maria Knab, Nathalie Mörgenthaler, Stephanie Preussner und Lissy Herrmann (von links) machten im Februar des vergangenen Jahres als Hexen darauf aufmerksam, dass vor der Grundschule in Wertingen Schrittgeschwindigkeit herrscht. Sie „blitzten" mit dem Hexenradar die Elterntaxis, die hier zu schnell fahren Foto: Laura Gastl (Archivbild)
    Ob aus Bequemlichkeit, Sorge oder Zeitnot: Manche Eltern kutschieren ihre Sprösslinge am liebsten direkt vors Schultor.
    Ob aus Bequemlichkeit, Sorge oder Zeitnot: Manche Eltern kutschieren ihre Sprösslinge am liebsten direkt vors Schultor. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Starke Verdichtung des Fahrzeugverkehrs, in Eile herannahende Autos, Staus, Blockieren von anderen Fahrspuren, gefährliche Wendemanöver, riskantes Rangieren: Die Rede ist jetzt nicht etwa vom starkem Rückreiseverkehr am vergangenen Wochenende, auch nicht vom Volllastbetrieb an A7 und A8 oder in der Metropolregion München. Es geht um die kleinen wie großen Autokolonnen vor den Schulgebäuden zwischen Syrgenstein und Buttenwiesen, die jetzt zum Schulanfang am Dienstag wieder einsetzen. Kurz zusammengefasst: Eltern-Taxis.

