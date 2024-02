Wertingen

vor 48 Min.

Hexen "blitzen" Elterntaxis vor der Grundschule in Wertingen

Plus In der Fèrestraße wird zu schnell gefahren, finden Schülerlotsen und der Elternbeirat. Um darauf aufmerksam zu machen, haben sie schon viele Aktionen gestartet.

Von Laura Gastl

Es wird gerade hell, als sich die Hexen in der Wertinger Fèrestraße positionieren. Mit Besen und Schildern bewaffnet, auf denen "Spielstraßen" und "Raser!" geschrieben steht, haben sie an diesem Rußigen Freitag eine Mission. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass die Straße vor der Grundschule ein verkehrsberuhigter Bereich ist. Das bedeutet: Schrittgeschwindigkeit. Die wenigsten, die hier fahren, halten sich daran. Sie werden vom selbst gebasteltem "Hexenradar" – Holzstaffelei und Schuhkarton – "geblitzt".

Vor allem erwischt es "Elterntaxis", die direkt vor der Grundschule halten und ihre Kinder absetzen. "Das ist gefährlich", sagt Maria Knab, die die Schülerlotsen organisiert und Mitglied im Elternbeirat ist. Gemeinsam mit Nathalie Mörgenthaler, Stephanie Preussner und Lissy Herrmann hat sie sich an diesem Tag als Hexe verkleidet. Sie winken mit ihren Besen, pusten in Trillerpfeifen und rasseln mit Schellen. Immer wieder rufen die Frauen "Langsamer!" und "Das ist eine Spielstraße!", wenn die Autos angefahren kommen. Denn in der Zeit zwischen halb acht und acht Uhr, also kurz vor Unterrichtsbeginn, geht es hier vor der Grundschule rund.

