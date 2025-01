Gundelfinger „Auszeiten“ werden bestraft

TV Gundelfingen

Auf ein spannendes Oberliga-Spiel mit durchaus vorhandenen Erfolgsaussichten für Gundelfingens gastgebendes Herren-Team dürfen sich die Zuschauer am Sonntag in der Kreissporthalle freuen (Anpfiff 16.30 Uhr). Vom Ammersee kommt der TSV Herrsching an die Donau angereist. Das Hinspiel war die erste Oberliga-Partie der neuen Saison und endete mit einem 30:25-Heimerfolg der Herrschinger. Die Gäste belegen derzeit mit 12:10 Punkten einen Mittelfeldplatz. Für Aufsteiger TVG (4:16) steht viel auf dem Spiel: Er braucht dringend jeden Zähler, um das Saisonziel Klassenerhalt nicht vorzeitig zu verfehlen. Mehrfach zeigten die Schwarz-Roten in dieser Runde schon sehr gute Ansätze, leisteten sich aber auch regelmäßig kurze Schwächephasen, die zu unaufholbaren Rückständen führten. In der starken bayerischen Oberliga werden solche „Auszeiten“ gnadenlos bestraft. 60 Minuten konzentriertes Spiel – so lautet die Aufgabe für das Team von TVG-Trainer Bernd Dunstheimer.

Gundelfingens BOL-Frauen (14:2 Punkte) erwarten am Sonntag (14.30 Uhr) den Tabellendritten Haunstetten III (12:6) zum Verfolgerduell von Spitzenreiter Günzburg (16:4). (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Trotz der jüngsten Niederlage in Schwabmünchen haben die HSG-Handballer bewiesen, dass sie im noch jungen Jahr bereits in guter Form sind. Sie zeigten diese Saison gegen favorisierte Gegner bereits mehrfach starke Leistungen, wurden aber nicht belohnt. Und stecken folglich auf dem siebten BOL-Tabellenplatz fest (10:10 Punkte). Nun soll im Auswärtsspiel am Samstag (16 Uhr) beim Tabellenvorletzten Friedberg II (3:19) das Punktekonto weiter gefüllt werden. Im Duell mit der Landesligareserve ist die HSG der Favorit. Die Gastgeber stehen nach ihrem Unentschieden vor Wochenfrist gegen Bäumenheim mitten im Abstiegskampf. Personell kann die HSG voraussichtlich auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Die BOL-Damen (11:7 Punkte) hatten mit dem klaren Sieg in Meitingen einen ausgezeichneten Start ins Jahr 2025 und fahren jetzt voller Motivation zu ihrem nächsten Auswärtsspiel (Sonntag, 15.30 Uhr, Hans-Nebauer-Sporthalle). beim TSV Schwabmünchen II (6:12). Ziel dort ist, weitere wichtige Zähler einzufahren und die starke Form zu bestätigen. (CHR)

TSV Wertingen

Beide Bezirksliga-Mannschaften des TSV Wertingen sind dieses Wochenende spielfrei.