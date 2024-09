Bissinger Mountainbiker veranstalten 18. Kesseltaler MTB-Event

Die Abteilung Bike des TSV Bissingen lädt am Samstag, 21. September, zum 18. Kesseltaler-Mountainbike-Event ein. Es werden wieder Bio-Medium- und Bio-Experten-Touren angeboten. Außerdem stehen zwei unterschiedliche Touren für E-Mountainbiker auf dem Programm.

Diese Touren werden auf Wald und Wiesenwegen sowie ausgesuchten Trails gefahren. Start und Ziel für die geführten Touren ist das Sportgelände in Bissingen. Gestartet wird um 11 Uhr, Anmeldungen sind ab 9 Uhr möglich. In der Kategorie Bio-Bike gibt es die „Medium-Tour“ (circa 750 Höhenmeter, 40 Kilometer) und die „Experten-Tour“ (circa 950 hm, 50 km). Die Kategorie E-Bike wartet mit den Touren „E-MTB-Tour“ (750 hm, 43 km) und E-Bike Pro-Tour (1050 hm, 55 km) auf.

18. Kesseltaler MTB-Event: Bio-Experten-Tour ist für die Könner unter den Mountainbikern

Die Bissinger Touren führen traditionell durchs Kesseltal und die angrenzenden Höhenzüge zur Verpflegungsstation am „Bock in Harburg“. Nach einer Stärkung geht es abwechslungsreich wieder zurück nach Bissingen. Bei netten Gesprächen kann man den Tag auf dem Herbstfest der Abteilung Fußball ausklingen lassen kann. Voraussetzung ist ein fahrtüchtiges Mountainbike, ein Helm ist Pflicht.

Wer weniger Kilometer sowie Höhenmeter als in der Expertentour fahren möchte, aber keinesfalls auf Trails verzichten will, für den ist die Medium-Runde genau das Richtige. Steile Anstiege, rasante Abfahrten auf Wegen mit anspruchsvollem Untergrund sowie Trails in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gehören hier zum Streckenverlauf, jedoch ist das Tempo etwas angepasster.

Für Experten gibt es eine knackige Runde, die gespickt ist mit steilen Anstiegen (25 Prozent), teilweise auf losem und schwierigem Untergrund, sowie rasanten Abfahrten. In den Trails wird eine sehr gute Beherrschung des Mountainbikes vorausgesetzt. Bei dieser Tour ist ein Teilnehmerlimit vorhanden. Achtung: Es handelt sich um eine sehr anspruchsvolle Tour – eine Top-Kondition ist Grundvoraussetzung, da ein hohes Tempo gefahren wird!

Auch mit Akku wird beim Mountainbike-Event in Bissingen gefahren

Die E-MTB-Tour ist für alle diejenigen, die immer noch Spaß am Mountainbiken haben und nicht an die Grenze ihres Akkus gehen wollen. Auch hier sind weniger Kilometer sowie Höhenmeter als in der E-Bike Pro-Tour fahren dabei, auf Trails muss aber nicht verzichtet werden. Wie bei der Medium-Runde sind Anstiege und Abfahrten auf Wegen mit verschiedenen Untergründen sowie Trails in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Teil der Strecke, das Tempo ist niedriger als auf der Pro-Tour.

Die E-Bike-Pro-Tour schließlich ist für Biker gedacht, die sich für ein schnelleres Tempo entschieden haben. Die anspruchsvolle Tour setzt trotz Motor körperliche Fitness voraus, damit am Schluss der Akku nicht aus geht. Steile Anstiege und kernige Abfahrten sowie viele Trails gehören bei dieser Strecke mit dazu.

Weitere Informationen zum 18. Kesseltaler MTB-Event gibt es auf der Homepage unter www.tsv-bissingen.de. (AZ)