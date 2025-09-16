Der Radelspaß trotzt dem Wetter – und bringt gute Laune in die Region

Worum es beim Donautal-Radelspaß wirklich geht, wird am Haus von Familie Wiedemann in Mödingen deutlich. Vier Generationen haben es sich am Straßenrand gemütlich gemacht, schauen den vielen Vorbeikommenden zu, winken und lachen. „Ihr seid die Radler und wir sind der Spaß.“ Das ist nur einer der Sprüche, die man dort zu hören bekommt. Für die vielen Teilnehmenden auf ihren Rädern, die über den neuen Radweg zwischen Ziertheim und Mödingen in den Ort kommen, ist Familie Wiedemann ein Highlight. Sie winken grinsend zurück.
Landkreis Dillingen
Auf einem Bild innerhalb des Artikels ist ein jungen Paar mit Kleinkind und ein weiterer jüngerer Mann, alle auf dem Fahrrad, zu erkennen. Letzterer scheint zu telefonieren. Einen Fahrradhelm trägt auch keiner der Erwachsenen. Die sollten sich alle schämen. Und das wird dann auch noch von den Zeitungsmachern belohnt und in der Zeitung abgedruckt. Tolle Vorbilder!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden