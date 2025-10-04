Umfrage zum Erntedankfest: Wofür sind sie dankbar?

Das Erntedankfest ist eine christliche Tradition. An diesem Sonntag, 5. Oktober, stehen erneut der Dank für die Ernte und das gute Zusammenleben im Mittelpunkt. Die Lebenswirklichkeit vieler Menschen ist inzwischen aber etwas vom Rhythmus der Natur und einem Leben in der Landwirtschaft entfernt. Wir haben anlässlich des Erntedankfests in der Dillinger Innenstadt nachgefragt: Wofür sind Sie dankbar?

Beate Plesz, 65, Winnenden

„Wir haben früher immer mit meiner Oma Erntedank gefeiert“, sagt die 65-jährige Beate Plesz aus Winnenden. „Daran erinnere ich mich gerne zurück. Heutzutage feiere ich Erntedank leider nicht mehr so groß“, teilt Plesz mit. Aber es sei früher immer sehr schön gewesen. „Ich war immer dankbar, dass wir als Familie beisammen sein konnten.“ Die 65-Jährige sagt, sie halte es für schade, dass das Fest heute „nicht mehr so populär“ sei wie früher.

Peter Kolb, 68, Buttenwiesen

„Ich sage immer: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es kann nicht immer alles super sein“, sagt Peter Kolb aus Buttenwiesen. „Man muss sich einfach mit dem zufriedengeben, was man hat, und dafür danken. Ich bin dankbar dafür, dass das Wetter in unserer Region zurzeit mitspielt, anders als in anderen Regionen. Eine Zeit lang gab es ja Überschwemmungen, bei denen bei Familien der ganze Keller geflutet wurde.“ Kolb fügt hinzu: „Ich finde, man kann dankbar sein, dass es bei uns momentan besser aussieht und das Wetter nicht dauerhaft zu einer Katastrophe führt.“

Gertrud Stiefel, 55, Wittislingen

Gertrud Stiefel aus Wittislingen feiert das Fest ebenfalls im engen Kreis. „Ich danke, dass ich und meine Familie gesund sind. Das ist das Wichtigste für mich“, betont die Wittislingerin. „Gerade in dieser Zeit weiß man erst, wie wertvoll das ist. Wir feiern alle zusammen am Esstisch, wie jedes Jahr“, freut sich Getrud Stiefel. „Ob wir in einen Gottesdienst gehen, weiß ich noch nicht.“