"Gefahr in Verzug": Die Veitriedhauser Kirche wird schneller saniert als gedacht

Plus Nach jahrelangen Bemühungen beginnt die Sanierung der Kirche im Lauinger Ortsteil. Dabei geht es sogar um Einschusslöcher im Dach. Für die Verzögerung gibt es verschiedene Gründe.

Das Gerüst steht bereits, einige Teile liegen noch zwischen den gepflegten Gräbern. Mesnerin Dora Bertenbreiter greift zur Gießkanne, deutet zur Kirche St. Vitus und erklärt: "Den Blumenschmuck innen hab ich aber bereits abgebaut." Denn dort finden für einige Monate keine Gottesdienste mehr statt. Die Kirche wird saniert. Höchste Zeit, denn eigentlich hätten die Bauarbeiten an dem über 600 Jahre alten Gebäude bereits 2019 starten sollen.

Dass die Arbeiten nötig sind, ist nicht zu übersehen. So steht bereits seit 2018 ein Bauzaun unterhalb des Turms. Kirchenpfleger Maximilian Bauer zeigt nach oben: "Das Gesims bricht weg." Deutlich ist die Lücke in der Mauer zu sehen. Schon lange bemühe sich die Gemeinde um die Sanierung. Aber: "Der Zuständige der Diözese hat immer wieder gewechselt." Als es 2019 dann endlich losging, kam der Baustopp aufgrund der Pandemie, wie Günter Zenetti, Mitglied der Kirchenverwaltung, erklärt: "Aus Augsburg gab es einen gewissen Sparzwang." Dass die Sanierung nun beginnt und nicht noch weiter geschoben wurde, hängt mit der unmittelbaren Verletzungsgefahr durch herunterfallende Teile zusammen. Tatsächlich liegen auch einige Holzteile direkt neben dem Weg.