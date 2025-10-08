Die Müllgebühren in Nordschwaben steigen

Im großen Sitzungssaal des Dillinger Landratsamts gab es diese Woche ernste Gesichter. Eines gehörte dem Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle. Der Vorsitzende der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Nordschwaben – kurz AWV – sprach gleich zu Beginn der Sitzung Klartext, wollte Offenheit und Transparenz zeigen, wie auch die neben ihm sitzende Werkleiterin Emma Christa kurze Zeit später. Es ging um die „Neufassung der Gebührensatzung zum 1.01.2026“. Solche Tagesordnungspunkte gehen bei den Beratungen in den Kommunen im Lande in der Regel mit einer Abgabenerhöhung einher. So war es auch bei der jüngsten AWV-Verbandsversammlung.

Um etwa 15 Prozent wurden etliche Beiträge hochgeschraubt, die Bürger und Bürgerinnen in Nordschwaben künftig bezahlen müssen. Bei manchen Posten beträgt die monatliche Veränderung lediglich drei Euro. „Angesichts des erwarteten, fast eine Million Euro höheren Defizits ist bei uns die Erkenntnis gereift, dass wir die Gebühren erhöhen müssen“, bekannte Rößle, neben ihm sein Stellvertreter, Dillingens Landrat Markus Müller. Mit im Raum saßen Emma Christa und zwei Kolleginnen sowie als Verbandsräte Kreistagsmitglieder und Bürgermeister. Sie kommen in regelmäßigen Sitzungen zusammen, um Weichen für die Weiterentwicklung des AWV zu stellen. Etwa in Richtung Kostendeckung.

Auch der Wirtschaftsprüfer sagt, dass die Erhöhung nötig sei

„Wir werden um eine Anpassung bei den Gebühren kaum herumkommen“, betonte der Sitzungsleiter und lieferte die Gründe dafür. Nummer eins: das Juni-Hochwasser vom vergangenen Jahr. Laut Werkchefin Christa kamen ungeplante Ausgaben dafür in Höhe von 350.000 Euro zusammen: „Bei der Entsorgung von Überschwemmungsabfällen sind wir den Bürgern erheblich entgegengekommen“, unterstrich sie. Dann folgten hohe Investitionen von rund sechs Millionen in den Ausbau der Deponie Binsberg bei Donauwörth und der Recyclinghof-Neubau in Höchstädt. Alles Kosten, die aufgrund der marktüblichen Preissteigerungen noch steigen werden. „Diese enormen Beträge und dazu noch eine zehnprozentige Steigerung bei den Personalkosten sowie mehr Mitarbeiter zeigen, wie notwendig die Erhöhung ist“, fügte Wirtschaftsprüfer Georg Beyschlag aus Nördlingen an.

Als ebenfalls kostenträchtiger Faktor wurde das geänderte Verhalten der Bürger angeführt, etwa die höhere Quote beim Recycling. Rößle: „Wird da mehr abgegeben, hat das auch finanzielle Folgen für uns, dann erhöht sich das Minus in der Bilanz.“ Die Werkleiterin verwies bei ihrem Bericht zum Jahresabschluss 2024 auf den gestiegenen Bioabfall hin, der witterungsbedingt durch erhöhte Grünschnittmengen mit zusätzlichen Kosten von rund 530.000 Euro zu Buche schlage. „Insgesamt wurden 5000 Tonnen mehr Bioabfall als geplant entsorgt“, informierte sie und erwähnte auch die gestiegenen Transport- und Verwertungskosten.

Die Sammlung von Altkleidern ist kein Geschäft mehr – im Gegenteil

Christa erinnerte zudem an den im kommenden Jahr bedeutsamen Kostenfaktor CO2-Steuer. „Die für die Verbrennung von Haus- und Restmüll sowie Altholz erforderlichen C02-Zertifikate werden dann zu Preisen zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne versteigert. Daraus ergeben sich Kosten von rund einer Million Euro – mit stark steigender Tendenz“, erklärte sie. Auf die Misere beim Altkleider-Sammeln hatte bereits Rößle aufmerksam gemacht. Dies sei kein lukratives Geschäft mehr. Konkret wurde Christa mit dem Hinweis, dass bei deren Vermarktung mit einem Minus von rund 300.000 Euro gerechnet werde. „Diese Maßnahme wirft aktuell keinen Gewinn mehr ab und stellt eine zusätzliche Belastung für den Haushalt dar.“

Die Preiserhöhungen Restmüll und Biomüll: Viele Bürger haben eine 80-Liter-Restmüll-Tonne (grau) und eine 120-Liter-Biotonne (braun). Erstere wird um 6,30 Euro pro Quartal, die andere um drei Euro pro Quartal teurer. Sperrmüll: Von 10 Euro (seit 2002) auf 18 Euro (je angefangenem Viertelkubikmeter (250 Liter) Müllsünder müssen 20 Euro mehr pro angefangene 500 Liter bezahlen. Die Papiertonne ist kostenlos.

Die Debatte in der Runde blieb sachlich und endete mit der einhelligen Zustimmung zu den von Emma Christa vorgeschlagenen Entgelten. Manche Verbandsräte hätten sich an der einen oder anderen Stelle sogar noch einen höheren Aufschlag vorstellen können, etwa bei den Müllsündern. Da wird laut Werkleiterin die braune Biotonne mit Plastik, Holz und anderen Materialien arg hergenommen, so in größeren Wohnanlagen, bei denen die Anonymität schütze.

Einig waren sich Landräte und die anderen Kommunalpolitiker, dass in den Nachbarkreisen weitaus höhere Entgelte verlangt würden. Worauf mit Johann Popp auch der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses hinwies. Selbst nach der Erhöhung liege man noch günstiger als im Umfeld. Schließlich gehe es bei einer Neuregelung nicht darum, Gewinne zu erzielen. Und: „Wir alle sind ebenfalls Gebührenzahler.“