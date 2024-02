Höchstädt

vor 36 Min.

Der neue Recyclinghof in Höchstädt soll noch 2024 gebaut werden

So sieht der jetzige Recyclinghof in Höchstädt aus.

Plus Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) plant einen Millionenbau im Industriegebiet in der Oberglauheimer Straße. Das ist der aktuelle Stand.

Von Simone Fritzmeier

Es soll vor allem eines werden: leichter. Nicht nur für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger. Der neue Recyclinghof, der im Industriegebiet in der Oberglauheimer Straße in Höchstädt gebaut werden soll, wird moderner, größer und praktischer. Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) steckt mitten in den Planungen, den aktuellen Sachstand hat Werkleiterin Emma Christa am Mittwoch bei der Verbandsversammlung vorgestellt. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt sie: "Wir bereiten gerade alles für die Ausschreibungen vor. Zudem werden die Fachplanungen vergeben." Von Sanitär bis Statik - alles müsse geplant werden. An den grundsätzlichen Plänen für den neuen Recyclinghof habe sich aber seit Beschluss im Januar 2022 nichts geändert. "Die geschätzten Kosten von 2,8 Millionen Euro stehen noch. Nach den Ausschreibungen werden diese noch mal überprüft", so Christa weiter.

Auch ein Grünsammelplatz in Höchstädt

Aktuell befindet sich der Recyclinghof in der Nähe der Bruckwörthsiedlung in Höchstädt. Es ist ein in die Jahre gekommenes Gebäude, eine alte Halle, inklusive Bürocontainer. "Der Hof ist zum Fahren relativ eng und unpraktisch für die Bürger, da sie immer über Treppen zu den Containern hoch müssen. Der Standard ist mittlerweile tiefergelegte Container. So wird es bei jedem Neubau gemacht. Man kann von oben herunterwerfen und leichter abladen", erklärt die Werkleiterin weiter. Ein weiterer Aspekt, der für einen Neubau in Höchstädt gesprochen habe: Momentan sind der Grünsammelplatz und der Recyclinghof durch eine Straße getrennt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen