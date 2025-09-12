Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Zehn Jahre B16 neu: Die Entlastung für Dillingen ist spürbar

Kommentar

Zehn Jahre B16 neu: Die Entlastung für Dillingen ist spürbar

Die Einweihung in Dillingen sollte ein Tag der Vorfreude für den Bau der B16 in Höchstädt sein. Dort kam aber nichts voran, im Gegenteil. Was jetzt zu tun ist.
Von Berthold Veh
    • |
    • |
    • |
    Tausende feierten am 14. September 2015 die Einweihung der neuen B16 in Dillingen.
    Tausende feierten am 14. September 2015 die Einweihung der neuen B16 in Dillingen. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

    Die Riesenparty dürfte noch vielen in Erinnerung sein: Tausende haben am 14. September 2015 die Einweihung der neuen B16 in Dillingen gefeiert. Über den Nutzen des 40-Millionen-Euro-Projekts kann es keine zwei Meinungen geben. Die neue Bundesstraße hat Dillingen spürbar entlastet und vor einem Verkehrskollaps bewahrt. Es fahren jetzt nachweislich viel weniger Lkw durch die Kreisstadt. Und Riesenstaus an den Ortseinfahrten sind inzwischen überwiegend Vergangenheit, wenngleich das Verkehrsaufkommen in Dillingen immer noch beachtlich ist. Dies liegt aber daran, dass viele Menschen in die Stadt wollen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden