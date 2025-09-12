Zehn Jahre B16 neu: Die Entlastung für Dillingen ist spürbar

Die Riesenparty dürfte noch vielen in Erinnerung sein: Tausende haben am 14. September 2015 die Einweihung der neuen B16 in Dillingen gefeiert. Über den Nutzen des 40-Millionen-Euro-Projekts kann es keine zwei Meinungen geben. Die neue Bundesstraße hat Dillingen spürbar entlastet und vor einem Verkehrskollaps bewahrt. Es fahren jetzt nachweislich viel weniger Lkw durch die Kreisstadt. Und Riesenstaus an den Ortseinfahrten sind inzwischen überwiegend Vergangenheit, wenngleich das Verkehrsaufkommen in Dillingen immer noch beachtlich ist. Dies liegt aber daran, dass viele Menschen in die Stadt wollen.

