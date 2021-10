Verdacht gegen Wemdinger Impfarzt: Betroffene sollen sich testen lassen

Ein Wemdinger Arzt wird verdächtigt, Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben. Betroffene sollen sich jetzt melden, damit sie auf Antikörper getestet werden können.

Aufgrund des Verdachts, dass es in der Wemdinger Arztpraxis Dr. Holst zu Unregelmäßigkeiten (Vortäuschungen) bei Impfungen gegen das Covid-19-Virus gekommen ist, besteht die Gefahr, dass bei dort geimpften Patienten kein ausreichender Impfschutz vorhanden ist. Aus diesem Grund ruft das Landratsamt nun unter anderem zu Reihentestungen auf

Das Gesundheitsamt bietet für die Betroffenen nun Test zu Antikörperbestimmung an

Zur Abklärung eines bestehenden Covid-Impfschutzes sei bei den betroffenen Patienten, die sich seit April in der Praxis des Arztes impfen ließen, eine Antikörperbestimmung notwendig, so die Kreisbehörde. Das Gesundheitsamt bietet mit Unterstützung des BRK Nordschwaben eine Reihentestung an folgenden Tagen anbieten:

Montag, 4. Oktober: 9 bis 17 Uhr.

Mittwoch, 6. Oktober: 9 bis 17 Uhr.

Freitag, 8. Oktober: 9 bis 12.30 Uhr.

Die Antikörpertestungen werden im ehemaligen Impfzentrum Nördlingen, Nürnberger Straße 17, durchgeführt.

Betroffene sollen zur Antigenbestimmung unbedingt ihren Impfpass, beziehungsweise die Impfdokumente in Papierform und den Personalausweis mitbringen. Vor Ort ist eine Mund-Nase-Bedeckung Pflicht – bei Risikopatienten wird eine FFP2-Maske empfohlen.

Wenn die Betroffenen zu diesen Terminen nicht erscheinen können, können sie sich auch an die niedergelassenen Hausärzte wenden, teilt das Landratsamt weiter mit: „Alle niedergelassenen Ärzte werden schriftlich über das weitere Vorgehen informiert.“ Ein Schreiben für den Hausarzt stehe in Kürze auch auf der Internetseite des Landratsamtes Donau-Ries unter www.donau-ries.de/aktuelles bereit.

Antikörpertests: Bis die Ergebnisse vorliegen, dauert es einige Tage

Es werde indessen mehrere Tage dauern, bis die Ergebnisse der Antikörpertests vorliegen. Bis zur Abklärung des Impfschutzes wird jedoch empfohlen, von einer weiteren Impfung abzusehen. Bei besonderen Risikosituationen sollen die Betroffenen Kontakt mit dem jeweiligen Hausarzt aufnehmen.

Sollten Patienten bereits selbst eine Antikörperbestimmung in die Wege geleitet haben, solle das Ergebnis via Email an testzentrum@lra-donau-ries.de zusammen mit den vollständigen Personendaten und Impfdokumenten gesendet werden.

Impfnachweise der Betroffenen sind vorerst ungültig

Bis zur Abklärung des Impfschutzes seien, wie die Behörde betont, die Impfnachweise der betroffenen Personen nicht gültig, weshalb die Patienten „dringend auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln hingewiesen werden“.

Weitere Details zum weiteren Vorgehen würden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Insbesondere ist nach der erfolgreichen Abklärung des jeweiligen Impfstatus eine Sonderimpfaktion für Betroffene in Wemding geplant.

Für Betroffene mit Rückfragen wird ab Montag, 4. Oktober, eine Bürgerhotline unter Telefon 0906/ 74443 eingerichtet. (dz)