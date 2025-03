Donauwörth: Deswegen bleibt die Bäckerei Pfister samstags geschlossen

Ein großes Schild an der Ladentüre zeigt es an: Beim Frühstück am Wochenende wird sich etwas ändern bei vielen Donauwörthern. Die beiden Verkaufsläden der Bäckerei Pfister in Donauwörth bleiben ab sofort samstags geschlossen. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärt Bäckermeister Thomas Pfister auf Nachfrage der Redaktion. Letzt sei es aber nicht anders gegangen.

