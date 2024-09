Ein einzigartiges Feuerwehrhaus im Landkreis Donau-Ries

Noch muss an vielen Stellen geputzt werden, noch sind die Spinde in den Umkleideräumen und die Stellplätze in der Fahrzeughalle leer. Schon bald aber zieht die Freiwillige Feuerwehr Wemding in ihr neues Domizil ein. In knapp zweieinhalbjähriger Bauzeit ist südlich der Altstadt ein Feuerwehrhaus entstanden, das derzeit im Landkreis Donau-Ries einzigartig ist. Nicht nur, dass in dem Komplex eine Stützpunktwehr mit fast 100 Aktiven plus Kinder- und Jugendfeuerwehr unterkommt. In dem Bauwerk befindet sich auch eine Atemschutzwerkstatt für 21 Feuerwehren aus zwei Kreisen und Regierungsbezirken. Zukunftsweisend sind auch die Wärme- und Stromversorgung.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis