Der Bierkrieg in Mertingen

Buchstäblich mit Vorsicht zu genießen war das Bier in Mertingen vor 400 Jahren. Wer seinen Feierabendtrunk beim falschen Wirt zechte, der fand sich schnell in einer modrigen Zelle des Dorfgefängnisses wieder. Denn um 1620 tobte im Ort ein regelrechter Bierkrieg, in dessen Verlauf sich der Brauer Hans Kramer, seine Stammkunden und die Mächtigen des Reiches bis vor den höchsten Gerichtsinstanzen um den edlen Gerstensaft zofften. Doch wo lagen die Gründe für diese Eskalation? Anhand von Verwaltungsakten und Gerichtsunterlagen, die heute in den staatlichen Archiven in Augsburg, München und Nürnberg verwahrt werden, lassen sich die Hintergründe des spannenden Vorfalls im Detail rekonstruieren.

Dass in Mertingen Bier gebraut und ausgeschenkt wurde, war an sich nicht ungewöhnlich. Bereits um 1450 zählte die jährliche Abgabe von zwei Eimern Bier zu den festen Einkünften aus dem südlich von Donauwörth gelegenen Herrschaftsgebiet der Reichspflege Wörth. Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts, als der Weinanbau in der Region aufgrund der kleinen Eiszeit stark zurückgegangen war und sich das Bier als Volksgetränk zunehmender Beliebtheit erfreute, erteilten die Grafen Fugger als Reichspfleger gleich mehreren Wirten das Braurecht.

Die Fugger vergaben die Brau- und Schanklizenz

Matheus Martin braute in Mertingen seit etwa 1580 mit obrigkeitlicher Genehmigung. Auch in Auchsesheim, Druisheim und Nordheim dampften wenig später Sudkessel von Fuggers Gnaden. Das Recht zur Vergabe von Brau- und Schanklizenzen war für die Fugger immer auch eine kleine Machtdemonstration in einem von komplizierten Herrschaftsverhältnissen und ständigen Rivalitäten geistlicher und weltlicher Machthaber geprägten Landstrich.

Der gelernte Brauer Hans Kramer scherte sich nicht um die alten Gepflogenheiten. Als er 1620 nach Mertingen kam, hielt er es für ausreichend, dass ihm der Deutsche Orden als Grundherr seines Söldneranwesens auf dem kurzen Dienstweg die Braugenehmigung erteilte. Es erstaunt kaum, dass Reichspfleger Nicolaus Fugger für diese neue Sitte wenig Begeisterung zeigte. Manche Argumente sind dabei auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar: Mit einer unkontrollierten Bierproduktion drohten in den ohnehin klammen Zeiten die Holz- und Getreidepreise zu explodieren, zudem wurden „die Bauren zu vielem Zechen und anderen Ungelegenheiten angereizt“.

Vor allem aber ging es den Fuggern wohl darum, die eigene Machtposition als Landesherren zu stärken und gleichzeitig den Deutschen Orden als aufstrebenden Konkurrent in der Region in seine Schranken zu weisen. Der aber zeigte sich uneinsichtig. Nachdem sich auch Hans Kramer durch mündliche Verwarnungen nicht vom Brauen abhalten ließ, agierten die Fugger in der Angelegenheit mit zunehmender Härte. Im Frühjahr 1621 überfielen die fuggerischen Beamten in einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Brauhaus und stachen „dem armen Mann achtzehen Löcher mit einem Spieß durch seinen Bierprewkessel“.

„Deutschorden contra Fugger" steht auf der Gerichtsakte, die den Bierkrieg dokumentiert. Foto: Staatsarchiv Nürnberg

Kramer braute einfach weiter

Kramer führte sein lädiertes Braugeschirr kurzerhand zum Kesselflicker nach Donauwörth – und braute weiter. Nun stellte der Pflegvogt auch den Genuss von Kramers Bier unter Strafe. Zahlreiche Mertinger, die offenbar Gefallen am Deutschordenstrunk gefunden hatten, belegte man in der Folge mit Geldstrafen oder sperrte sie über Nacht in den Kerker. Auch der Brauer selbst wurde wiederholt und teils für mehrere Wochen im Dorfgefängnis festgehalten, wodurch auch seine Familie in arge Existenznöte geriet.

Der Deutsche Orden aber schwor seinen unbeugsamen Untertanen aufs Durchhalten ein. Schließlich wollte man ein Exempel statuieren, um auch zukünftig selbständig über die Braurechte seiner Untertanen verfügen zu können. Dazu wandte sich die Ordensverwaltung sogar an das Reichskammergericht in Speyer, wo die Angelegenheit über Jahre hinweg protokolliert und diskutiert wurde.

Doch auch vor Gericht war eine schnelle Lösung nicht zu erreichen. Im März 1623 schließlich gab Kramer seinen Widerstand auf. Er kooperierte mit den Fuggern und erhielt auf sein „flehentliches Bitten“ hin schließlich die Genehmigung zum Brauen von Weißbier. Das hatte zwar im Vergleich zu anderen Sorten eine geringe Lagerfähigkeit und konnte nur im Sommer hergestellt werden, erfreute sich jedoch in der schwäbischen Bevölkerung steigender Beliebtheit. In Mertingen war der Zwist also beigelegt. Im Nachbarort Lauterbach aber stritten sich der Deutsche Orden und die Fugger noch über Jahrzehnte ums Bier. Beide Orte blieben bis in jüngste Zeit bedeutende Brauereistandorte.