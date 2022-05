Donauwörth

06:30 Uhr

Günstige Wohnungen oder Handwerkerhof in der Alten Kaserne?

Der Blick in den Hof der Alten Kaserne in Donauwörth zeigt unzweifelhaft eine Idylle. Doch die Wohnungen müssen laut Stadt dringend saniert werden.

Plus In der Alten Kaserne in Donauwörth stehen Wohnungen leer. Doch die Sanierung muss warten. Und es melden sich Stimmen, die hier den Tourismus ankurbeln wollen.

Von Thomas Hilgendorf

Die Alte Kaserne in Donauwörth beherbergt schon lange keine Soldaten mehr, eigentlich war das auch noch nie so wirklich der Fall. Und doch ist der Name nach wie vor ein fester Begriff in Donauwörth. In dem 1715 errichteten zweigeschossigen Langbau gibt es zahlreiche Wohnungen, immerhin 17 Stück sind es. Einige davon stehen allerdings derzeit leer. Nun gibt es Ideen, dass zumindest das Erdgeschoss auch anderweitig genutzt werden könnte – auch, um den Tourismus in Donauwörth anzukurbeln. Das aber sorgt auch für Widerspruch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen