Neue Parkgebühren in Donauwörth: Im Netz hagelt es Kritik

Plus Donauwörth hebt zum April die Parkgebühren an. Das Verständnis dafür ist gering - doch es gibt auch konstruktive Vorschläge.

Die Botschaft, dass das Parken in Donauwörth teurer wird, sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. In den sozialen Netzwerken wurde die Nachricht sehr gemischt aufgenommen und zahlreiche Kommentare geschrieben. Dabei hatte sich die Stadt sehr schnell darum bemüht, das neue Gebührenkonzept positiv zu verkaufen: In der eigenen Pressemitteilung vom Dienstagvormittag sprach die Pressestelle der Stadt lediglich von "Anpassung" und betonte, dass sich die kostenlose Parkzeit in den Parkhäusern verdoppeln werde. Dass und wie die Gebühren an sich aber tatsächlich im April steigen, wussten erst einmal nur die, die am Montagabend in der Stadtratssitzung waren (DZ berichtete).