In Donauwörth werden bald neue Gebühren fürs Parken fällig

Plus In Donauwörth werden die Parkgebühren angehoben – zumeist steigen sie, mitunter merklich. Doch es gibt auch eine Ausnahme, die kostenfrei bleibt.

In Donauwörth wird das Parken fortan teurer. Das ist die eine Seite. Andererseits soll es aber auch eine Entlastung geben. Zur Semmeltaste sagt die Stadt indes "Adieu".