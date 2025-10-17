Wege entlang der B25 werden für Radler asphaltiert

Das Staatliche Bauamt Augsburg beginnt jetzt - wie bereits vor einiger Zeit angekündigt - damit, Feldwege entlang der B25 zwischen dem Kühberg nahe dem Donauwörther Stadtteil Berg und dem Harburger Ortsteil Ebermergen zu asphaltieren. Damit wird dem Staatlichen Bauamt Augsburg zufolge eine fast durchgehende Radwegverbindung zwischen Donauwörth und Nördlingen geschaffen.

Die Bauarbeiten sollen am Montag, 20. Oktober, beginnen. Sie dauern voraussichtlich drei Wochen. Der Verkehr auf der Bundesstraße wird der Behörde zufolge während der Maßnahme nicht beeinträchtigt. Ein Teil der Wege, die auch für den landwirtschaftlichen Verkehr frei sind, ist bereits asphaltiert. Andere Abschnitte sind noch gekiest. Diese befinden sich vor allem auf dem Gebiet der Stadt Donauwörth. Nun werden die Lücken geschlossen. In einer Pressemitteilung erklärt Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt, mit der Maßnahme entstehe eine knapp vier Kilometer lange, zusammenhängende Strecke, die Radler benutzen können. Sie führt auch unter der neuen Brücke hindurch, über welche die Züge zwischen Donauwörth und Treuchtlingen fahren. Die Breite der Wirtschaftswege bleibt nach Angaben der Augsburger Behörde unverändert, sodass kein zusätzlicher Flächenverbrauch erforderlich ist.

Das Bauamt weist zudem auf Folgendes hin: Mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt Möttingen und des Tunnels Harburg lasse sich bald die gesamte Strecke von der Anschlussstelle Wörnitzstein/Berg bis nach Nördlingen auf asphaltierten Radwegen entlang der B25 zurücklegen. Für den Bau des noch fehlenden Teilstücks zwischen der Anschlussstelle Wörnitzstein/Berg und Donauwörth ist die dortige Stadt zuständig. (AZ)