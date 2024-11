Romantische Schlossweihnacht in Rain mit viel Musik – und dem Nikolaus

Stimmungsvolle Beleuchtung, das winterliche Schloss und das aufwendig geschmückte Gelände – die Rainer Schlossweihnacht ist ohne Frage einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region. Vom 12. bis zum 15. Dezember können die Besucher das Ambiente vor dem Kurfürstlichen Schloss in diesem Jahr genießen. An mehr als vierzig Verkaufsständen können sich die Gäste eindecken.

Weihnachts- und Holzdekorationen, Wollartikel wie Mützen, Schals und Socken, Weihnachtskränze, Obstbrände und Liköre, Honig- und Kräuterprodukte, Glasartikel – die Vielfalt der angebotenen Waren ist groß. Wer Hunger hat, kann sich unter anderem mit dem hauptsächlich für die Schlossweihnacht erfundenen „Schlossburger“, Spiralkartoffeln oder vegetarische und vegane Alternativen stärken.

Viel Musik bei der Rainer Schlossweihnacht

Am Donnerstag, 18.30 Uhr, startet der Markt mit der Eröffnung durch Bürgermeister Karl Rehm. Es ist der Auftakt für verschiedene Attraktionen. Im Anschluss treten ab 19.30 Uhr die Marxheimer Alphornbläser auf. Am Freitag sorgen ab 16.30 Uhr Schülerinnen und Schüler der Johannes-Bayer-Grundschule für Stimmung. Zwischen 17 und 19 Uhr sind Eisschnitzer am Werk. Um 18 Uhr tritt „Schafferhans Duo“ auf, zwei Stunden später der „Liederkranz Rain“. Elin Dükkanci ist am Samstag ab 16 Uhr im Einsatz. „Sara of Isla“ tritt ab 17.30 Uhr auf, der „Stimmix Chor“ um 19.30 Uhr. Darüber hinaus können sich zur selben Uhrzeit Interessierte einer romantischen Fackelführung durch Rain anschließen. Am Abschlusstag, dem Sonntag, findet ab 15 Uhr eine Adventsmeditation mit Stadtpfarrer Jörg Biercher statt. Die letzten musikalischen Auftritte des Marktes kommt ab 15.30 Uhr von den „Greenhorns“ und um 17 Uhr von „Jette Gesang“.´

Die kleinen Besucher können den Geschichten im Märchenzelt lauschen sowie die Tricks eines Zauberers im Schlossdurchgang bestaunen. Der Nikolaus kommt am Samstag um 16.30 Uhr auf den Markt. Der Weihnachtsmarkt ist am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr. Am Sonntag können ihn die Gäste von 14 bis 20 Uhr besuchen.

Aktion „Wünsch dir was“ in Rainer Geschäften

Bei der Schlossweihnacht gibt es auch etwas zu gewinnen. Beim Weihnachts-Gewinnspiel „Wünsch dir was“ können Besucher einen Wunschzettel ausfüllen und mit etwas Glück unter anderem bis zu 100 Euro gewinnen. Die Verlosung der Hauptgewinne findet am 15. Dezember ab 18.30 Uhr auf der Bühne der Schlossweihnacht statt. (AZ)