Bäumenheim

19:15 Uhr

Bäumenheimer Schlafmützen bieten eine große Zirkus-Show

Plus Artistisch, unterhaltsam und spektakulär – unter dem Motto "Hereinspaziert in einen Zirkus voller Narren" überzeugt der CCB bei der diesjährigen Prunksitzung.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Was die vollbesetzte Bäumenheimer Schmutterhalle bei der diesjährigen Prunksitzung zu sehen bekommt, wird dem diesjährigen Motto "Hereinspaziert in einen Zirkus voller Narren" mehr als gerecht. Die CCB-Schlafmützen bieten am Samstagabend eine unterhaltsame und artistische Show mit spektakulären Tänzen, aber auch mit durchdachten Schauspieleinlagen. Sogar ein Showact aus Hamburg ist vor Ort – und bindet Pfarrer Markus Lidl spontan in sein Programm mit ein.

