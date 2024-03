Asbach-Bäumenheim

vor 48 Min.

Showtanznacht in Bäumenheim: Tanzsport trifft auf Leidenschaft

Plus Der CCB hat ein hochklassiges Event in der Schmutterhalle organisiert. 300 aktive Tänzer zeigen, was sie können und dass sich die Arbeit für ihr Hobby am Ende auszahlt.

Von Christian Hammer

Am Ende jubelten alle: Verantwortliche des CCB, Tänzer, Trainer und auch das Publikum. 15 anspruchsvolle und vielseitige Tänze hatten sie gesehen. Im Mittelpunkt des Freundschaftsturniers, das der CCB bereits zum 14. Mal veranstaltet hat, steht vor allem Eins: das Miteinander. Egal, welche der unterschiedlichen Gruppen auf der Bühne war, die anderen Teilnehmer fieberten mit. Kameradschaft eben. Die Moderatoren, wie auch bei den Bällen des Vereins, waren Caro Bock und Michael Förg. In ihren Überleitungen zwischen den einzelnen Darbietungen war auch die Nähe zum Publikum zu spüren. Die Tanzarena Schmutterhalle war restlos voll. Wer keinen Sitzplatz hatte, sah sich das Spektakel stehend im hinteren Bereich der Halle an.

18 Bilder Showtanznacht in Bäumenheim 2024: Das sind die Bilder Foto: Christian Hammer

Wie viel Aufwand hinter so einem Event steckt, zeigt sich allein in der zeitlichen Dimension. Schon vor Monaten plante und werkelte das Organisationsteam. Auch logistisch – Bühnentechnik, Barbetrieb und Helfersuche – ist das Event Jahr für Jahr herausfordernd. Als Ausrichter der Showtanznacht muss der CCB auch dafür sorgen, dass jedes der Teams betreut wird und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

