Feuerwehrleute werden auf über 300 Klebebildern zu Sticker-Stars

Eine Freiwillige Feuerwehr braucht Nachwuchs, um dauerhaft einsatzbereit zu sein. Das ist auch in Wemding so. Dort hat die Stützpunktfeuerwehr ein breites Betätigungsfeld, muss viele Herausforderungen meistern und mit der umfangreichen Ausrüstung vertraut sein. Seit dem vorigen Jahr verfügt die Wemdinger Wehr über das aktuell wohl modernste Gebäude im Landkreis Donau-Ries. Der Neubau kostete rund neun Millionen Euro. Jedoch: Im Sommer 2024 wurde nur ein Kind für die Gruppe der Jüngsten angemeldet. Stellvertretender Kinderfeuerwehr-Leiter Noah Berber machte sich Gedanken, wie das Interesse verbessert werden könnte. Ergebnis: ein Sammelalbum für Klebebilder, wie man es vor allem vom Fußball kennt. Die Feuerwehrleute werden sozusagen zu Sticker-Stars.

Ein sogenanntes Stickeralbum für eine Feuerwehr - im Landkreis Donau-Ries ist dies bislang einmalig. Doch wie kam es dazu? Noah Berber stieß in seinem Bemühen, mehr Kinder für die örtliche Feuerwehr zu begeistern, im Internet auf diese Idee, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Eine Berliner Firma bietet die Produktion solcher Alben an. Feuerwehren in Mittelfranken und Baden-Württemberg haben bereits auf dieses Marketing-Instrument gesetzt. Berger informierte sich bei zwei dieser Wehren und fragte, wie die Aktionen gelaufen sind. Der Wemdinger erfuhr: „Die sind dort richtig gut angekommen und die Bilder waren gleich ausverkauft.“

Das Stickeralbum der Wemdinger Feuerwehr enthält unter anderem 120 Porträtbilder

Der Vorstand der Feuerwehr in Wemding gab für das Sammelalbum grünes Licht. Berber, Kinderfeuerwehr-Leiter Philipp Dietrich und Jugendwart Michael Behringer nahmen die Sache in die Hand. Die größte Aufgabe: Es waren viele Fotos für die Einklebebilder zu machen. Dies erledigten Simon Dinkelmeier und Philipp Hofmann (mit Drohne). In dem Werk sind Porträtfotos der Feuerwehr-Mannschaft zu sehen. Kinder, Jugendliche, Aktive und Ehrenmitglieder wurden abgelichtet. Insgesamt waren es 120 Personen. Das Heft enthält auch verschiedene Ansichten des neuen Feuerwehrhauses und der Fahrzeuge. Letztere werden jeweils als Doppelbilder sichtbar. Einsätze, Übungen und das Vereinsleben dokumentierten die Fotografen ebenfalls. Auch Hintergrundbilder waren anzufertigen.

Icon vergrößern Für die Sammelalbum-Fotos inszenierte die Wemdinger Feuerwehr eigens Einsatzszenarien. Foto: Simon Dinkelmeier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für die Sammelalbum-Fotos inszenierte die Wemdinger Feuerwehr eigens Einsatzszenarien. Foto: Simon Dinkelmeier

Die Stadt Wemding bekommt in dem Album zwei Seiten, um sich darzustellen. Allgemeine Infoseiten, welche die Firma beisteuert, gehören ebenso dazu. Hier geht es beispielsweise um das Thema Notruf und um internationale Feuerwehren. Auf mehreren Seiten werde die Feuerwehr kindgerecht erklärt, kündigt Noah Berger an.

Das Sammelalbum der Feuerwehr in Wemding ist mit 356 Klebebildchen vollständig

Das Werk umfasst insgesamt 64 Seiten, die mit exakt 356 Stickern zu komplettieren sind. Der Kaufpreis pro Album (mit einer Start-Packung mit sechs Bildchen) beträgt fünf Euro. Für jedes verkaufte Exemplar erhält die Wemdinger Wehr zwei Euro in ihre Vereinskasse. Sammler können die weiteren Sticker in Fünfer-Tütchen zu je einem Euro erwerben. Damit ist rein rechnerisch eine Summe von mindestens 70 Euro notwendig ist, um das Album zu füllen. Jeder Sammler wird freilich zahlreiche Fotos doppelt und dreifach haben. Um die Kosten für die Feuerwehr-Unterstützer im Rahmen zu halten, wollen die Verantwortlichen Mitte Oktober in Wemding eine Tauschbörse veranstalten.

Zunächst steht der Start der Aktion an. Die „Kickoff-Party“ steigt am Samstag, 13. September, auf dem Rewe-Parkplatz in Wemding. Der Lebensmittelkonzern tritt als Sponsor und Vertriebspartner auf. Zum Auftakt will die Feuerwehr auch gleich kräftig die Werbetrommel rühren. Informationspunkte, eine Fahrzeugausstellung und Vorführungen sind geplant. Um 9.45 Uhr sind Grußworte vorgesehen, um 10 Uhr beginnt der Verkauf, der bis zum 22. November läuft. Im Vorfeld kommt in einer Pressemitteilung auch Kommandant Benedikt Bosch zu Wort. Das Album biete „eine wunderbare Gelegenheit, unsere Gemeinschaft, unsere Kameradschaft und unser Engagement für die Sicherheit in Wemding auf besondere Weise zu präsentieren.“ Mit jedem Klebebildchen wachse nicht nur das Album, sondern auch das Bewusstsein für die wichtige Arbeit der Feuerwehr.