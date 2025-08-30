Icon Menü
Rote Ampeln bei Nacht in Wemding nerven Verkehrsteilnehmer

Wemding

Rote Ampeln bei Nacht nerven Verkehrsteilnehmer

Seit Mai werden die Ampeln an den beiden großen Kreuzungen in Wemding verkehrsabhängig gesteuert. Doch das klappt offenbar nicht so recht. Ortstermin steht an.
Von Wolfgang Widemann
    Die Schaltung der Ampel an der Kreuzung von Monheimer Straße, Mangoldstraße, Kapuzinergraben und Johannisgraben in Wemding verärgert eine ganze Reihe von Verkehrsteilnehmern.
    Die Schaltung der Ampel an der Kreuzung von Monheimer Straße, Mangoldstraße, Kapuzinergraben und Johannisgraben in Wemding verärgert eine ganze Reihe von Verkehrsteilnehmern. Foto: Bill Titze

    Die Geduld so manches Verkehrsteilnehmers, der zu abendlicher oder nächtlicher Stunde an den beiden großen Kreuzungen in der Wemdinger Ortsdurchfahrt steht, wird seit dem Frühjahr auf eine harte Probe gestellt. Schilderungen zufolge kann es minutenlang dauern, bis die Ampeln von rot auf grün umschalten. Dies nerve umso mehr, wenn während dieser Zeit kein einziges Fahrzeug aus einer anderen Richtung zu sehen sei. Viele Autofahrer beschwerten sich in den vergangenen Monaten bei der Stadt Wemding und bei der Polizeiinspektion Donauwörth über diesen Zustand. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache.

