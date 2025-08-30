Rote Ampeln bei Nacht nerven Verkehrsteilnehmer

Die Geduld so manches Verkehrsteilnehmers, der zu abendlicher oder nächtlicher Stunde an den beiden großen Kreuzungen in der Wemdinger Ortsdurchfahrt steht, wird seit dem Frühjahr auf eine harte Probe gestellt. Schilderungen zufolge kann es minutenlang dauern, bis die Ampeln von rot auf grün umschalten. Dies nerve umso mehr, wenn während dieser Zeit kein einziges Fahrzeug aus einer anderen Richtung zu sehen sei. Viele Autofahrer beschwerten sich in den vergangenen Monaten bei der Stadt Wemding und bei der Polizeiinspektion Donauwörth über diesen Zustand. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86650 Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis