Im Landkreis Donau-Ries steht eine Bankenfusion an

Im Landkreis Donau-Ries steht eine weitere Bankenfusion an. Die Raiffeisen-Volksbanken Ries und Wemding gaben am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt, sich zusammenschließen zu wollen. Dies hätten die Vorstände und Aufsichtsräte der beiden Genossenschaftsbanken „in den vergangenen Tagen beschlossen“.

Aktuell gibt es im Landkreis noch drei eigenständige Volks- und Raiffeisenbanken: eine mit Sitz in Donauwörth, eine mit Sitz in Nördlingen (Ries) und eine mit Sitz in Wemding. Die frühere Raiffeisenbank in Rain ging bereits vor Jahren mit der VR-Bank Neuburg zusammen. Dem Vernehmen nach führten in der jüngeren Vergangenheit nicht nur die Geldinstitute im Ries und in Wemding Sondierungsgespräche. Hinter den Kulissen wurden auch andernorts die Fühler zu benachbarten Banken ausgestreckt. Hintergrund: Der Druck, größere Einheiten zu bilden, wird immer größer. So fusionierten erst im vorigen Jahr die RVB Ries und Bissingen. Die RVB Donauwörth vollzog diesen Schritt zuletzt vor etwa fünf Jahren mit der Raiffeisenbank Wittislingen.

RVB Ries und Wemding erhoffen sich Vorteile durch die Fusion

Bernhard Ströbele, Vorsitzender des Vorstands der Raiffeisen-Volksbank (RVB) Ries, wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Mit diesem Zusammenschluss wird das Geschäftsgebiet Ries komplett.“ Die beiden Banken teilten „die genossenschaftlichen Wertevorstellungen vollauf“ und leben „eine hohe Mitgliederorientierung“. Bernd Frisch, Vorsitzender des Vorstands der RVB Wemding führt an, man könne Mitglieder, Kunden und die Wirtschaft in der Region „gemeinsam weiter intensiv fördern und als finanzstarker Partner begleiten“. Gerade für ein „kleineres Haus wie Wemding“ werde es immer schwieriger, die Anforderungen der Bankenregulierung zu bewältigen. In größeren Einheiten ließen sich „regulatorische Ansprüche effektiver und kostengünstiger erledigen“.

Weitere Herausforderungen seien in Zeiten des großen Fachkräftemangels auch die Besetzung von freien Stellen und Schlüsselpositionen. In größeren Instituten könnten Synergien genutzt werden und „zum Beispiel Vertretungen vielfältiger organisiert werden“. Zudem wolle man als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden, so Frisch.

Die Vertreterversammlungen entscheiden über die Fusion der RVB Ries und Wemding

An der Zahl der Beschäftigten solle sich in der neuen, fusionierten Bank nichts ändern. Die Vorstände dazu: „Jede und jeder werden gebraucht.“ Gemeinsam wolle man im kommenden Jahr „an der Zukunft einer gemeinsamen, selbstständigen Genossenschaftsbank im Ries bauen“, erklären die Verantwortlichen der Banken. Die Belegschaft sowie die genossenschaftlichen Vertreterinnen und seien informiert worden. Letztlich entscheiden die Vertreterversammlungen über den Zusammenschluss. Dabei ist eine Quote von jeweils 75 Prozent erforderlich, damit die Fusion stattfinden kann. Die Beteiligten haben folgenden Zeitplan im Auge: Im Laufe des Jahres 2025 sollen die weiteren Schritte für die Fusion gemacht werden. Die Vertreterversammlung der RVB Ries ist auf den 2. Juni terminiert. Ziel sei den Zusammenschluss dann rückwirkend zum 1. Januar 2025 zu vollziehen, teilt Ströbele, der selbst aus Wemding stammt, auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Die RVB Ries hatte 2023 eine Bilanzsumme von rund 1,4 Milliarden Euro und die RVB Wemding von knapp 348 Millionen Euro. Die RVB Ries unterhält aktuell Geschäftsstellen in Nördlingen (Hauptstelle Bei den Kornschrannen und Filiale im Wemdinger Viertel), Oettingen, Möttingen, Wallerstein, Reimlingen., Bissingen, Aufhausen. Baldingen, Ederheim, Fremdingen, Löpsingen, Maihingen, Marktoffingen und Mönchsdeggingen. Nur noch Geldautomaten stehen in Alerheim, Amerdingen, Auhausen, Megesheim und Munningen. Die RVB Wemding ist in folgenden Orten vertreten: Wemding (Hauptstelle, Deiningen., Wolferstadt, Wechingen und Huisheim. (wwi, AZ)