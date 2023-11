Huisheim

Raiffeisen-Volksbank schließt Filiale in Huisheim

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth schließt ihre erst vor ein paar Jahren gebaute Filiale in Huisheim. Das Gebäude befindet sich in der Ortsmitte unweit von Gemeindekanzlei und Kirche.

Plus Vor nicht allzu langer Zeit gab es in der Gemeinde Huisheim vier Zweigstellen von Geldinstituten. Jetzt ist bald nur noch eine Niederlassung vor Ort.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Gemeinde Huisheim mit ihren rund 1600 Einwohnern so etwas wie die heimliche ländliche "Bankenmetropole" im Donau-Ries-Kreis. Im Kernort waren auf einer Distanz von etwa 200 Metern drei regionale Geldinstitute mit Filialen vertreten, im Ortsteil Gosheim gab es eine weitere Zweigstelle. Bald ist von dieser Vielfalt nur noch wenig übrig, denn die Raiffeisen-Volksbank (RVB) Donauwörth, die früher doppelt in der Gemeinde vertreten war, zieht sich demnächst ganz zurück.

In den vergangenen Tagen hat die RVB angekündigt, die Zweigstelle zum Jahresende dichtzumachen. Bürgermeister Harald Müller erhielt die Information von Michael Kruck, Vorstand der Bank. Verständlicherweise sei er über die Nachricht nicht erfreut, sagt Müller, der gleich anmerkt: "Ich konnte nichts dagegen tun."

