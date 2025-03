Hausarzt hört auf: Erfolgreiche Nachfolger-Suche in Wemding

Wenn im nördlichen Teil des Landkreises Donau-Ries ein Hausarzt aufhört, lautet meist die bange Frage: Gibt es einen Nachfolger? Ein solcher ist oft nur schwer zu finden. Die medizinische Versorgung auf dem Land ist ein Thema, das die Menschen in der Region bewegt. In Wemding gab es die beschriebene Situation in den vergangenen Jahren wiederholt. So auch jetzt wieder: Dr. Nabil Al Halabi beendet Ende März aus gesundheitlichen Gründen seine berufliche Tätigkeit. In den vergangenen Monaten setzten die Verantwortlichen der Stadt (wieder einmal) alle Hebel in Bewegung, damit keine Lücke entsteht.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis