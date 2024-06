Donau-Ries

vor 18 Min.

Rettung für die Seele: Wie Notfallseelsorger in der Flut helfen

Plus Überflutete Keller, kaputte Häuser, zerstörte Existenzen: Das Hochwasser hat verheerende Auswirkungen für viele Menschen und Einsatzkräfte. Wer steht den Betroffenen in dieser Situation bei?

Von Mariana Silva Lindner

Als das Bürgertelefon klingelt, meldet sich eine verzweifelte Familie: Ein Mann, an Lungenkrebs erkrankt, schildert, wie er mit seinen drei Kindern schlagartig vor dem Jahrhunderthochwasser fliehen und sein Haus verlassen musste. Seitdem lebten sie in Ungewissheit - über die Schäden an dem Zuhause und ihrer Zukunft. Das ist nur einer der vielen Fälle, von dem der katholische Diakon und Leiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV), Thomas Rieger, berichtet. "Die letzten Tage waren herausfordernd, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Einsatzkräfte". Er und sein Kollege Oliver Stutzky, ebenfalls katholischer Diakon, Feuerwehrmann und fachliche Leitung des PSNV, sind unermüdlich im Einsatz, um den Betroffenen beizustehen. Stutzky kümmert sich vor allem um die Einsatzkräfte, die seit Tagen aushelfen, teilweise selbst betroffen sind. Wie bewältigen sie diese anspruchsvolle Aufgabe und gehen mit den Schicksalen um?

Seit Samstag hätten sie kaum geschlafen. Auch Landrat Stefan Rößle betont: "Nach sechs Tagen in einer solchen Belastungssituation merkt man die ersten Auswirkungen auf die Psyche. Oft verschwimmen die Tage". Er hebt die Bedeutung der Arbeit von Stutzky und Rieger hervor: "Es geht nicht nur um das Abarbeiten von Problemsituationen, sondern auch um psychosoziale Notfallversorgung. Wir brauchen diese Männer, um Einsatzkräfte zu stabilisieren. Es liegt nämlich noch einiges vor uns." Deshalb werde der Katastrophenschutzmodus noch länger aufrechterhalten, um die Einsatzkräfte besser organisieren zu können.

